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ВККС підтвердила здатність Тетяни Бобко здійснювати правосуддя в апеляційному суді попри зауваження ГРД

15:30, 17 червня 2026
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ВККС одноголосно визнала , що Тетяна Бобко здатна здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.
ВККС підтвердила здатність Тетяни Бобко здійснювати правосуддя в апеляційному суді попри зауваження ГРД
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України в пленарному складі розглянула питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді апеляційного загального суду Тетяни Бобко здійснювати правосуддяКомісія одноголосно визнала, що кандидатка підтвердила свою здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді .

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Професійний шлях кандидатки

Тетяна Бобко у 2000 році закінчила Національну юридичну академію України, а у 2010 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю цивільне право та цивільний процес. Тема дисертації стосувалася питань змісту форм цивільного права.

Суддівську кар’єру розпочала у 2004 році після призначення Указом Президента України на посаду судді Харківського районного суду Харківської області. Згодом неодноразово обіймала посаду голови цього суду — як за призначенням, так і за обранням зборами суддів. Кандидатка успішно склала кваліфікаційний іспит (365,5 бала) та пройшла співбесіду з результатом 728,5 бала, що є високим показником.

Позиція Громадської ради доброчесності

ГРД звернула увагу на два ключові аспекти:

  1. Тривале перебування на адміністративній посаді голови суду. Кандидатка обіймала цю посаду протягом п’яти послідовних строків (з 2012 по 2022 рік). На думку ГРД, це створює ризики адміністративної залежності суддів та потенційного впливу на кадрові процеси.
  2. Поїздка через територію РФ у 2016 році. Йдеться про транзитну поїздку до аеропорту Білгорода через скасування чартерного рейсу з Києва. Туроператор не повертав кошти, і кандидатка вирішила скористатися альтернативою. Час перебування на території Росії склав менше години в один бік (пересування таксі від кордону до аеропорту — близько 35 км).

Пояснення кандидатки

Тетяна Бобко наголосила, що обіймання посади голови суду повністю відповідало законодавству на момент кожного призначення/обрання. Зміни в законі кожний раз створювали новий період. Вона отримувала роз’яснення Ради суддів України, які підтверджували законність її обрання, зокрема у 2020 році. На її думку, багаторазове обрання свідчить про довіру колегії суддів, а не про порушення.

Щодо поїздки 2016 року кандидатка пояснила:

  • Це була вимушена транзитна поїздка через форс-мажорні обставини з боку туроператора.
  • Спілкування з російськими прикордонниками та службами обмежилося перевіркою паспорта.
  • На той момент не було актуальних загроз, які б унеможливлювали таку поїздку.
  • Перебування на території РФ було мінімальним.

Рішення ВККС

Після заслуховування доповідача (члена ВККС Олексія Омеляна), пояснень кандидатки, позиції Громадської ради доброчесності та відповідей на запитання членів Комісії, ВККС перейшла до закритого обговорення. За результатами розгляду одноголосно підтверджено здатність Тетяни Бобко здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

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ВККС підтвердила здатність Тетяни Бобко здійснювати правосуддя в апеляційному суді попри зауваження ГРД

ВККС одноголосно визнала , що Тетяна Бобко здатна здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

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