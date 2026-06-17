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Перевізник перевищив вагові норми, але КАС ВС скасував штраф у 34 тисячі гривень: у чому помилилася Укртрансбезпека

20:24, 17 червня 2026
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КАС ВС Суд визнав, що Укртрансбезпека встановила одне порушення, а покарала перевізника за інше.
Перевізник перевищив вагові норми, але КАС ВС скасував штраф у 34 тисячі гривень: у чому помилилася Укртрансбезпека
Фото: ucb.org.ua
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що орган державного контролю зобов’язаний правильно кваліфікувати порушення під час притягнення перевізників до відповідальності. Якщо штраф накладено за склад правопорушення, який не відповідає фактично встановленим обставинам, така постанова є незаконною.

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У справі йшлося про міжнародне перевезення фруктів, під час якого Укртрансбезпека зафіксувала перевищення навантаження на строєну вісь напівпричепа на 5–10% від допустимої норми та наклала на перевізника адміністративно-господарський штраф у розмірі 34 тис. грн.

Втім Верховний Суд звернув увагу, що контролюючий орган встановив порушення, пов’язане з перевищенням вагових параметрів, однак застосував санкцію за інший склад правопорушення — здійснення міжнародного перевезення без документів, визначених статтею 53 Закону «Про автомобільний транспорт».

Суд наголосив, що неправильна юридична кваліфікація порушення суперечить принципу правової визначеності та є самостійною підставою для скасування постанови про штраф.

Обставини справи

ФОП, який здійснює вантажні автомобільні перевезення, оскаржив постанову Укртрансбезпеки про застосування адміністративно-господарського штрафу.

Під час габаритно-вагового контролю на автодорозі М-05 Київ — Одеса інспектори перевірили вантажівку Volvo з напівпричепом, яка перевозила 21,7 тонни фруктів за міжнародною товарно-транспортною накладною CMR. За результатами зважування було встановлено, що навантаження на строєну вісь напівпричепа становило 23,1 тонни при нормативі 22 тонни, тобто перевищення склало від 5 до 10%.

За результатами перевірки Укртрансбезпека винесла постанову про накладення на перевізника штрафу за порушення статті 53 Закону «Про автомобільний транспорт» та застосувала санкцію, передбачену абзацом шостим частини першої статті 60 цього Закону.

Перевізник оскаржив штраф у суді, посилаючись, зокрема, на порушення процедури контролю, неналежне повідомлення про розгляд справи та неправильну правову кваліфікацію порушення.

Суд першої інстанції задовольнив позов, вказавши на недоліки в оформленні документів габаритно-вагового контролю. Апеляційний суд також дійшов висновку про необхідність скасування штрафу, проте з інших мотивів.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Укртрансбезпеки та погодився з висновком апеляційного суду про незаконність штрафу.

Суд зазначив, що абзац шостий частини першої статті 60 Закону «Про автомобільний транспорт» передбачає відповідальність за виконання міжнародних перевезень без документів, визначених статтею 53 цього Закону.

Водночас в акті перевірки Укртрансбезпека зафіксувала інше порушення — перевищення навантаження на строєну вісь на 5–10% без відповідного дозволу на рух великовагового транспортного засобу. Отже, контролюючий орган встановив один склад правопорушення, а санкцію застосував за інший.

Крім того, Верховний Суд звернув увагу, що у постанові про накладення штрафу Укртрансбезпека не конкретизувала, який саме документ із передбачених статтею 53 Закону був відсутній у перевізника та яку саме норму цієї статті було порушено.

На думку Суду, такі дії порушують принцип правової визначеності як складову верховенства права. Особа може бути притягнута до відповідальності лише за діяння, прямо передбачене законом, і лише за умови його правильної юридичної кваліфікації.

Верховний Суд наголосив, що неправильна юридична кваліфікація порушення, застосування неналежної правової норми або неповне встановлення складу правопорушення є безумовною підставою для визнання адміністративного акта протиправним. При цьому навіть наявність фактичного порушення не дає підстав притягати особу до відповідальності за інший склад правопорушення, ніж той, який був встановлений під час перевірки.

За результатами розгляду справи №280/2597/22 Верховний Суд залишив без змін постанову Третього апеляційного адміністративного суду, якою постанову Укртрансбезпеки про накладення адміністративно-господарського штрафу було скасовано.

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Верховний Суд штраф судова практика КАС ВС транспорт

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