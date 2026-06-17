Європарламент підтримав нові міграційні правила: мігрантів зможуть утримувати до 24 місяців перед поверненням

Правила передбачають тривале адміністративне затримання, якщо є ризик втечі або відмова співпрацювати.

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Європейський парламент проголосував за нові правила у сфері міграції, які передбачають можливість для країн ЄС переміщати мігрантів, яким відмовлено у наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Нові положення спрямовані на пришвидшення та спрощення процедур повернення з дотриманням основних прав людини та міжнародного права, включно з принципом невидворення та забороною колективного вислання. Водночас документ має запобігати зловживанням і несанкціонованому переміщенню всередині ЄС.

Неформальна угода, досягнута 1 червня між Європарламентом і Радою ЄС, була підтримана на пленарному засіданні 418 голосами «за», 218 — «проти» і 30 утрималися.

Рішення про повернення та обов’язок залишити країну

Згідно з новими правилами, рішення про повернення, ухвалене національними органами щодо громадян третіх країн, які незаконно перебувають у державі ЄС, супроводжуватиметься зобов’язанням негайно або у визначений строк залишити територію відповідної країни.

Обов’язки мігрантів і можливе затримання

Особи, щодо яких ухвалено рішення про повернення, будуть зобов’язані співпрацювати з органами влади. У разі необхідності їх можуть затримати для підготовки повернення — зокрема, якщо є ризик втечі, відсутність співпраці або загроза безпеці.

Затримання ухвалюватиметься адміністративним або судовим органом і може тривати до 24 місяців. У разі зміни обставин або появи нової інформації термін може бути продовжений до шести місяців. Якщо людина переїжджає до іншої країни ЄС, може застосовуватися новий період затримання.

Країни-члени також зможуть запроваджувати регулярну звітність, обов’язок проживання за визначеною адресою або альтернативні заходи замість затримання — наприклад, фінансову гарантію чи електронний моніторинг.

Слідчі заходи для забезпечення повернення

Національні органи можуть застосовувати спеціальні слідчі дії для забезпечення процедур повернення. Вони можуть включати обшуки у місцях проживання або інших приміщеннях громадян третіх країн за наявності судового чи адміністративного дозволу, а також вилучення особистих речей та електронних пристроїв.

Усі заходи повинні відповідати нормам захисту основних прав і передбачати відповідні юридичні гарантії.

Угоди з третіми країнами щодо центрів повернення

Документ передбачає можливість переведення осіб, щодо яких ухвалено рішення про повернення (окрім неповнолітніх без супроводу), до так званих «центрів повернення» у третіх країнах.

Такі угоди можуть укладатися лише з державами, які дотримуються міжнародного права, прав людини та принципу невидворення. Перед набуттям чинності про них мають бути повідомлені Європейська комісія та інші країни ЄС.

Позиція доповідача

Доповідач Малік Азмані (Renew, Нідерланди) заявив, що Європа зробила важливий крок у врегулюванні міграційної політики. За його словами, система повернення є завершальним елементом міграційної політики ЄС і тепер має запрацювати ефективніше після тривалого періоду без змін.

Подальші кроки

Після підтримки Європарламентом документ має бути формально затверджений Радою ЄС та опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Частина положень, зокрема щодо центрів повернення, оцінки віку неповнолітніх і зовнішнього виміру повернення, може почати застосовуватися одразу. Інші норми, що потребують підготовки, набудуть чинності через 12 місяців після офіційного вступу закону в силу.

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