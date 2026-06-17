В Україні хочуть спростити реєстрацію непублічних випусків акцій: що це дасть бізнесу

Документ передбачає, що у визначених випадках реєстрацію випуску акцій здійснюватиме Центральний депозитарій цінних паперів.

Фото: finance.ua

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила законопроєкт, який спрощує процедуру реєстрації непублічних випусків акцій та наближає українську інфраструктуру ринку капіталу до європейських практик.

Документ передбачає, що у визначених випадках реєстрацію випуску акцій здійснюватиме Центральний депозитарій цінних паперів. Йдеться насамперед про приватні розміщення акцій серед заздалегідь визначеного кола інвесторів, де кількість некваліфікованих інвесторів не перевищує 150 осіб, а розрахунки здійснюються виключно грошовими коштами.

«Сьогодні компанія під час емісії акцій взаємодіє одразу з кількома установами: НКЦПФР, Центральним депозитарієм та державними реєстраторами. Законопроєкт пропонує принцип «єдиного вікна», коли значна частина процедур здійснюватиметься через Центральний депозитарій. Це скоротить строки та адміністративне навантаження на бізнес. Такі підходи вже застосовуються у низці країн ЄС, зокрема в Німеччині, Франції та Італії», - заявили у НКЦПФР.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість подання через Центральний депозитарій документів для державної реєстрації акціонерних товариств та внесення змін до їхнього статутного капіталу в електронній формі.

«Наше завдання — зробити український ринок капіталу швидшим, сучаснішим і зрозумілішим для бізнесу та інвесторів. Якщо компанія залучає капітал серед визначеного кола інвесторів, вона не повинна проходити надмірні бюрократичні процедури. Ми впроваджуємо європейські підходи та створюємо умови, за яких залучення інвестицій в Україні буде простішим і швидшим», — зазначив Голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

Законопроєкт не потребує додаткових витрат з державного бюджету та спрямований на розвиток ринку капіталу, покращення інвестиційного клімату та спрощення доступу бізнесу до фінансування.

Очікується, що реалізація запропонованих змін дозволить скоротити строки реєстрації випуску акцій та зробить процес залучення капіталу більш ефективним і зручним для українських компаній.

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