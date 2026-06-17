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У В’єтнамі врятували понад 400 котів – поліція викрила мережу незаконної торгівлі м’ясом

18:54, 17 червня 2026
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Правоохоронці з Хошиміна затримали дев’ятьох підозрюваних та виявили сотні тварин, викрадених для незаконного продажу м’яса.
У В’єтнамі врятували понад 400 котів – поліція викрила мережу незаконної торгівлі м’ясом
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Поліція В’єтнаму врятувала понад 400 котів у ході операції з викриття масштабної злочинної мережі, яка протягом трьох років займалася незаконною торгівлею котячим м’ясом. Про це повідомляє The Independent.

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Правоохоронці міста Хошимін затримали дев’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до злочинної групи. За даними слідства, учасники мережі викрадали котів у різних провінціях країни та продавали їх особам, що займаються торгівлею котячим м’ясом.

Поліція назвала цю групу «злочинною організацією, яка спеціалізується на крадіжці котів».

У ході рейдів було виявлено понад 400 живих котів, близько 80 загиблих тварин, а також ще 21 кота в іншому місці. Близько 40 врятованих тварин уже повернули власникам.

Операцію провели в межах 45-денної кампанії боротьби зі злочинністю.

Організація із захисту тварин Humane World for Animals повідомила, що частина врятованих котів згодом померла через умови утримання, однак відзначила дії поліції.

Директор Humane World for Animals у В’єтнамі Фуонг Фам заявив, що масштаби вилучення стали шоком, оскільки йдеться про велику партію тварин у межах незаконної торгівлі котячим м’ясом у країні.

За його словами, багато котів були виснаженими та ослабленими, що свідчить про фізичні та психологічні страждання, від яких тварини тепер отримали шанс оговтатися.

Повідомляється, що серед врятованих були вагітні кішки та кошенята, які народилися вже вночі у поліцейській дільниці.

У правозахисній організації зазначають, що тисячі котів щомісяця викрадаються та потрапляють до незаконної торгівлі, а їхня подальша доля часто завершується на бійнях або в ресторанах.

Хоча вживання котячого м’яса у В’єтнамі залишається законним за умови підтвердження походження тварини, правозахисники наголошують, що крадіжки домашніх тварин і пов’язана з цим торгівля залишаються серйозною проблемою.

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поліція тварини

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