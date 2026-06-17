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Во Вьетнаме спасли более 400 кошек — полиция раскрыла сеть незаконной торговли мясом

18:54, 17 июня 2026
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Правоохранители из Хошимина задержали девять подозреваемых и обнаружили сотни животных, похищенных для незаконной продажи мяса.
Во Вьетнаме спасли более 400 кошек — полиция раскрыла сеть незаконной торговли мясом
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Полиция Вьетнама спасла более 400 кошек в ходе операции по разоблачению масштабной преступной сети, которая на протяжении трех лет занималась незаконной торговлей кошачьим мясом. Об этом сообщает The Independent.

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Правоохранители города Хошимина задержали девять человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке. По данным следствия, участники сети похищали кошек в различных провинциях страны и продавали их лицам, занимающимся торговлей кошачьим мясом.

Полиция назвала эту группу «преступной организацией, специализирующейся на краже кошек».

В ходе рейдов было обнаружено более 400 живых кошек, около 80 погибших животных, а также еще 21 кошка в другом месте. Около 40 спасенных животных уже вернули владельцам.

Операция была проведена в рамках 45-дневной кампании по борьбе с преступностью.

Организация по защите животных Humane World for Animals сообщила, что часть спасенных кошек впоследствии погибла из-за условий содержания, однако высоко оценила действия полиции.

Директор Humane World for Animals во Вьетнаме Фуонг Фам заявил, что масштабы изъятия стали шоком, поскольку речь идет о крупной партии животных в рамках незаконной торговли кошачьим мясом в стране.

По его словам, многие кошки были истощены и ослаблены, что свидетельствует о физических и психологических страданиях, от которых животные теперь получили шанс оправиться.

Сообщается, что среди спасенных были беременные кошки и котята, которые родились уже ночью в полицейском участке.

В правозащитной организации отмечают, что тысячи кошек ежемесячно похищаются и попадают в незаконную торговлю, а их дальнейшая судьба часто заканчивается на бойнях или в ресторанах.

Хотя употребление кошачьего мяса во Вьетнаме остается законным при условии подтверждения происхождения животного, правозащитники подчеркивают, что кражи домашних животных и связанная с этим торговля остаются серьезной проблемой.

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