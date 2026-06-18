За пересылку сообщений в мессенджерах украинцев могут привлечь даже к уголовной ответственности

Законно ли распространять чужую переписку в Telegram, Viber и WhatsApp.

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Ежедневно миллионы пользователей обмениваются личными сообщениями через мессенджеры и социальные сети. Вместе с тем нередко возникают ситуации, когда один из участников переписки пересылает полученное сообщение третьему лицу, публикует скриншот переписки или использует содержание сообщений в конфликтах, судебных спорах или публичных дискуссиях.

Имеет ли лицо право распоряжаться полученным сообщением по своему усмотрению? Является ли частная переписка объектом правовой защиты? Ответы на эти вопросы вытекают из конституционных гарантий, норм гражданского законодательства и сформированной судебной практики.

Тайна переписки как конституционная гарантия

Право на тайну переписки закреплено в статье 31 Конституции Украины, согласно которой каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции. Ограничение этого права допускается исключительно в случаях, предусмотренных законом, и только по решению суда.

Современное понимание корреспонденции охватывает не только традиционные письма, но и электронную почту, сообщения в мессенджерах, чатах и социальных сетях.

Также следует учитывать положения статьи 32 Конституции Украины, которая гарантирует право на невмешательство в личную и семейную жизнь и запрещает распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Поэтому пересылка частной переписки может рассматриваться не только как вопрос тайны корреспонденции, но и как вмешательство в частную жизнь.

Что говорит гражданское законодательство

Особое значение имеет статья 306 Гражданского кодекса Украины.

Согласно ей письма, телеграммы, телефонограммы и другие виды корреспонденции являются собственностью адресата. Однако это не означает, что адресат может безусловно распространять их содержание.

Часть третья статьи 306 ГК Украины предусматривает, что корреспонденция может быть опубликована только с согласия лица, которое её направило, и адресата. Если корреспонденция касается личной жизни другого лица, необходимо также согласие этого лица.

В то же время корреспонденция, касающаяся физического лица, может быть приобщена к судебному делу лишь в случае, если в ней содержатся доказательства, имеющие значение для разрешения дела. Информация, содержащаяся в такой корреспонденции, разглашению не подлежит.

Таким образом, закон различает право собственности на материальный носитель или полученную информацию и право на неприкосновенность частного общения.

Кроме того, статьи 301 и 302 ГК Украины гарантируют право лица на личную жизнь и контроль за распространением информации о себе.

Дополнительные гарантии защиты частной информации содержит Закон Украины «Об информации». Согласно статьям 11 и 21 этого Закона не допускаются сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о физическом лице без его согласия, кроме случаев, предусмотренных законом.

Может ли наступить уголовная ответственность

В определённых случаях распространение чужой переписки может выходить за рамки гражданского спора.

Статья 163 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер.

Вместе с тем для квалификации по этой статье обычно недостаточно самого факта пересылки сообщения. Правоохранительные органы и суды, как правило, оценивают способ получения информации, наличие незаконного доступа к ней, умысел лица и другие обстоятельства. Поэтому не каждая пересылка сообщения автоматически образует состав уголовного правонарушения.

Подход Верховного Суда

Верховный Суд в своей практике исходит из того, что переписка охраняется правом на тайну корреспонденции, а её использование в судебном процессе допускается лишь в случаях, предусмотренных законом.

В деле № 752/9895/20 Верховный Суд рассматривал спор относительно передачи третьим лицам переписки и иной информации, полученной во время ознакомления с материалами уголовного производства.

Истец утверждал, что его электронная переписка, сообщения в Skype, Viber и WhatsApp, а также другие конфиденциальные данные были переданы за границу без его согласия.

Верховный Суд подтвердил, что право на тайну корреспонденции и защиту конфиденциальной информации охраняются статьями 31 и 32 Конституции Украины, статьёй 306 ГК Украины и Законом Украины «Об информации». Вместе с тем Суд оставил без изменений решение апелляционного суда об отказе в иске, поскольку установил, что спорная информация передавалась на основании разрешения следователя для использования в судебных производствах в Украине и за рубежом, а истец не доказал незаконного распространения именно конфиденциальной информации либо её распространения вне рамок таких производств.

Таким образом, Верховный Суд фактически подтвердил, что передача переписки третьим лицам может оцениваться через призму права на тайну корреспонденции, однако правовая оценка зависит от оснований получения информации, целей её использования и наличия предусмотренных законом исключений.

Отдельное направление судебной практики касается использования переписки в качестве доказательства в суде.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд допускает использование электронной переписки и сообщений в мессенджерах в качестве доказательств при условии их относимости и допустимости. Вместе с тем представление переписки в суд не означает автоматического права на её дальнейшее распространение или разглашение третьим лицам.

Практика ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека последовательно рассматривает переписку как составляющую права на уважение частной жизни и корреспонденции, гарантированного статьёй 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В деле Copland v. United Kingdom Суд подтвердил, что телефонные звонки, электронная почта и другие формы коммуникации охватываются понятием «корреспонденция» в понимании статьи 8 Конвенции.

В деле Barbulescu v. Romania ЕСПЧ подчеркнул, что даже в рабочей среде лицо сохраняет определённый уровень ожидания приватности в отношении своих сообщений.

Подход Суда сводится к тому, что любое вмешательство в приватность коммуникации должно быть законным, пропорциональным и оправданным легитимной целью.

Проблемные аспекты правоприменения

Наибольшее количество практических вопросов возникает в случаях, когда:

один из участников переписки добровольно передаёт сообщения третьим лицам;

скриншоты переписки публикуются в социальных сетях;

переписка используется для защиты своих прав в суде;

сообщения содержат общественно значимую информацию либо касаются разоблачения неправомерного поведения.

В таких ситуациях суды вынуждены искать баланс между правом на приватность и свободой выражения взглядов, гарантированной статьёй 10 Конвенции.

Итак, сам факт получения сообщения не предоставляет лицу неограниченного права распоряжаться его содержанием. Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины и практика ЕСПЧ защищают приватность переписки как составляющую личной жизни человека.

Вместе с тем каждая ситуация требует индивидуального анализа с учётом цели распространения информации, наличия согласия участников переписки и баланса между конкурирующими правами и интересами.

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