Кабмин запускает рынок долгосрочных контрактов на электроэнергию: изменится ли что-то для бытовых потребителей

Украинский бизнес сможет заранее фиксировать цену на электроэнергию на квартал, полгода или год вперед.

Фото: epravda.com.ua

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии.

По ее словам, небытовые потребители смогут покупать электроэнергию на фиксированных условиях на длительный период через прозрачные конкурентные аукционы.

«Первые торги должны состояться уже в ближайшее время. Для пилотного запуска будет предложено 4% объемов генерации государственных производителей электроэнергии — Энергоатома и Укргидроэнерго: 2% — через квартальные контракты, 1% — через полугодовые и еще 1% — через годовые», — заявила она.

Что это изменит на практике?

Сегодня потребители электроэнергии зависят от краткосрочного рынка на сутки вперед, где цены могут существенно колебаться. Зимой из-за высокого спроса цены растут, а в весенние или летние месяцы снижаются. Новый механизм дает возможность заранее зафиксировать цену и объемы поставок, планировать расходы, инвестиции и производство.

«Для производителей электроэнергии это также прогнозируемые доходы, понятные условия работы и защита от падения цен в профицитные месяцы.

Такие долгосрочные контракты являются обычной практикой в странах ЕС. Они помогают привлекать финансирование на новые энергетические проекты, поскольку банки охотнее кредитуют, когда есть гарантированный покупатель и понятная цена на будущее.

Для бытовых потребителей ничего не меняется. Решение касается коммерческого сегмента рынка электроэнергии. Оно сделает рынок более предсказуемым, поможет энергетическим компаниям привлекать инвестиции и строить новые мощности», — добавила Свириденко.

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