  1. В Україні

Кабмін запускає ринок довгострокових контрактів на електроенергію: чи зміниться щось для побутових споживачів

14:56, 17 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Український бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед.
Кабмін запускає ринок довгострокових контрактів на електроенергію: чи зміниться щось для побутових споживачів
Фото: epravda.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах.

«Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії — Енергоатому і Укргідроенерго: 2% — через квартальні контракти, 1% — через піврічні та ще 1% — через річні», - заявила вона.

Що це змінить на практиці?

Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають. Новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво.

«Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці.

Такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє.

Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності», - додала Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України електроенергія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВККС підтвердила здатність Тетяни Бобко здійснювати правосуддя в апеляційному суді попри зауваження ГРД

ВККС одноголосно визнала , що Тетяна Бобко здатна здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

СЗЧ без судимості: нові правила повернення військових, строки поновлення служби та грошового забезпечення

Програма обіцяє право вибору підрозділу та звільнення від кримінальної відповідальності, але має дедлайни.

Екзамен на вступ до ЄС: як реформа БЕБ, ДБР та Нацполіції впливає на переговори України

Яких кроків вимагає ЄС від ДПСУ, міграційної служби та кримінальної юстиції України.

ДТП під час уроку водіння: за помилку учня патрульні складуть протокол на інструктора

Під час навчання водінню ризик потрапити в ДТП значно вищий через недосвідченість учня, проте водієм у навчальному автомобілі вважається саме інструктор.

Бенчмарки вступу до ЄС: депутати пропонують розширити підслідність НАБУ на керівництво ДБР та БЕБ

Ініціативи, запропоновані парламентом посилюють автономію САП та припиняють практику автоматичного закриття кримінальних проваджень лише через сплив строків.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]