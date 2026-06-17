Кабмін запускає ринок довгострокових контрактів на електроенергію: чи зміниться щось для побутових споживачів

Український бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед.

Фото: epravda.com.ua

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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії.

За її словами, непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах.

«Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії — Енергоатому і Укргідроенерго: 2% — через квартальні контракти, 1% — через піврічні та ще 1% — через річні», - заявила вона.

Що це змінить на практиці?

Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають. Новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво.

«Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці.

Такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє.

Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності», - додала Свириденко.

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