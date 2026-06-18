Верховный Суд отказался признать фиктивным «брак ради увольнения со службы»

Верховный Суд отметил, что одни лишь предположения об отсутствии намерения создать семью не могут свидетельствовать о фиктивности брака без надлежащих доказательств.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по результатам рассмотрения дела № 439/2430/23 оставил без изменений решения двух предыдущих инстанций и отказал в признании брака недействительным. Суд пришел к выводу, что сами по себе предположения об отсутствии семейных намерений не доказывают фиктивность брака без надлежащих и допустимых доказательств.

Суть спора

Истец обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Она утверждала, что брак, заключенный 19 ноября 2022 года, был фиктивным и не имел целью создание семьи. По мнению истца, ответчик вступил в брак якобы без намерения строить семейные отношения, а с целью использования семейного статуса для последующего усыновления ее несовершеннолетнего сына и получения оснований для увольнения с военной службы.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что 19 ноября 2022 года между сторонами был зарегистрирован брак с проведением торжественной церемонии в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. После этого стороны поддерживали семейные отношения, а после возвращения ответчика с военной службы в мае 2023 года он некоторое время проживал вместе с истцом и ее родителями.

Также было установлено наличие общего семейного бюджета: ответчик регулярно перечислял денежные средства на нужды семьи, в том числе на содержание ребенка и бытовые расходы, а стороны совместно проводили досуг.

С учетом этого суды пришли к выводу, что оснований для признания брака недействительным как фиктивного не имеется, поскольку фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии семейных отношений между сторонами.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в соответствии с положениями Семейного кодекса Украины при рассмотрении споров о фиктивности брака судам необходимо установить все обстоятельства дела, в частности отношения супругов до заключения брака, его продолжительность, совместное проживание, причины временного или раздельного проживания, ведение общего хозяйства, приобретение общего имущества и другие доказательства, которые свидетельствуют о наличии либо отсутствии намерения создать семью.

Суд отметил, что фиктивность брака характеризуется отсутствием намерения сторон создать семью. Как и любая сделка, брак может быть признан фиктивным, если он не направлен на наступление предусмотренных законом правовых последствий.

Согласно части второй статьи 40 Семейного кодекса Украины брак признается недействительным по решению суда в случае его фиктивности. Брак является фиктивным, если он заключен женщиной и мужчиной либо одним из них без намерения создать семью и приобрести права и обязанности супругов.

По решению суда брак подлежит обязательному признанию недействительным, если он был зарегистрирован без свободного согласия женщины или мужчины, а также в случае его фиктивности.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций и отметил, что длительное раздельное проживание супругов в связи с прохождением одним из них военной службы не может свидетельствовать о фиктивности заключенного брака.

Суды предыдущих инстанций надлежащим образом оценили имеющиеся в деле доказательства, учли добровольность регистрации брака, намерение создать семью и приобрести права и обязанности супругов, а также отсутствие надлежащих и допустимых доказательств фиктивности брака, вследствие чего обоснованно отказали в удовлетворении иска.

В итоге кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.