Экзамен на вступление в ЕС: как реформа БЭБ, ГБР и Нацполиции влияет на переговоры Украины

Каких шагов требует ЕС от ГПСУ, миграционной службы и уголовной юстиции Украины.

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Украина официально начала самый ответственный этап интеграции — переговоры по Кластеру 1 «Основы» (Fundamentals). Этот блок уникален, поскольку его открывают первым и закрывают последним, ни один другой экономический или отраслевой раздел не может быть успешно завершен, пока в рамках первого кластера не будет достигнут прогресс. В рамках переговоров по Кластеру 1 одним из центральных направлений определен Раздел 24 «Юстиция, свобода и безопасность».

Речь идет не только о формальном выполнении технических критериев евроинтеграции, а об изменении подходов к функционированию системы правосудия и правоохранительных органов. Брюссель больше не оценивает Украину исключительно по количеству принятых законов или созданных институциональных «вывесок». В рамках скрининга ключевым показателем становится track record — фактическая эффективность правоприменения, реальная судебная и следственная практика, уровень институциональной состоятельности и отсутствие системных злоупотреблений.

В этом контексте реформа Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований и Национальной полиции рассматривается европейскими партнерами как главный маркер способности государства обеспечить верховенство права и гарантировать безопасность будущих внешних границ Европейского Союза.

Реформа «Большой тройки»

ЕС оценивает уровень подготовки Украины в сфере правосудия и безопасности как имеющий «определенный прогресс», в частности, в постепенном внедрении Плана действий Организации государственных служащих (OAS Agents Action Act), а также в принятии и начале внедрения закона о реформировании Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Украина уже сделала шаг вперед: после некоторой задержки был назначен директор Бюро экономической безопасности Украины. Однако ЕС требует дальнейшего усиления его аналитического потенциала и превращения в единственный орган расследования экономических преступлений, за исключением тех, которые подследственны НАБУ.

Международные партнеры выдвинули требования, закрепленные в рамках финансирования от МВФ и Ukraine Facility, которые напрямую интегрированы в Раздел 24. Новое законодательство о перезагрузке БЭБ предусматривает формирование конкурсной комиссии с преимущественным голосом международных экспертов для избрания Директора.

Также предусмотрены полная переаттестация всех сотрудников Бюро и изменение философии расследований: переход от процессуального принуждения к уголовному анализу по модели Intelligence-led policing (управление аналитической информацией).

ЕС требует, чтобы БЭБ полностью интегрировалось с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством (OLAF). Любое расследование, касающееся финансовых интересов ЕС (например, нецелевое использование грантов или помощи), должно проходить по стандартам прозрачности.

Интеграция с OLAF и защита финансовых интересов ЕС — это одно из требований Раздела 32 (Финансовый контроль) и Раздела 24.

Украина уже уполномочила Госаудитслужбу выполнять функции Службы координации борьбы с мошенничеством (AFCOS), которая создает сеть для взаимодействия с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством (OLAF).

БЭБ является частью этой национальной системы (AFCOS Network) и привлечено к разработке законодательства об ответственности за незаконные действия со средствами ЕС.

Европейские партнеры подчеркивают необходимость консолидации расследований экономических преступлений в едином органе (БЭБ), чтобы устранить дублирование функций другими структурами, такими как СБУ или Нацполиция, и прекратить искусственное давление на предпринимателей.

Государственное бюро расследований (ГБР)

Европейские партнеры выдвинули условие — принятие нового закона о реформировании ГБР по образцу БЭБ. Это предусматривает привлечение независимых международных экспертов в конкурсные комиссии и проверку действующих сотрудников на добропорядочность.

ГБР, которое расследует преступления высших должностных лиц, судей и правоохранителей, вызывает у Брюсселя обеспокоенность из-за чрезмерной концентрации громких дел и потенциального политического влияния на руководство. Критерии Раздела 24 требуют внедрения прозрачных и меритократических процедур отбора на руководящие должности как в центральном аппарате, так и в региональных управлениях.

Европейские эксперты подчеркивают необходимость четкого разграничения подследственности между ГБР и НАБУ, чтобы избежать искусственного перераспределения дел. Кроме того, в отчетах ЕС отмечается потребность в усилении внутреннего контроля ГБР для предотвращения утечки служебной информации в резонансных уголовных производствах.

Национальная полиция: демилитаризация, децентрализация и сервисный подход

Национальная полиция Украины является крупнейшим по численности правоохранительным органом, который непосредственно взаимодействует с населением. Несмотря на успех первоначальной реформы патрульной полиции, криминальный блок и следственные органы на местах частично наследуют старые советские подходы.

Мерами «Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка» предусмотрено:

Институт деликтов: ЕС настаивает на принятии новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, что позволит разгрузить следствие и унифицировать систему ответственности по европейским стандартам (срок — IV квартал 2026 г.).

ЕС настаивает на принятии новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, что позволит разгрузить следствие и унифицировать систему ответственности по европейским стандартам (срок — IV квартал 2026 г.). Система Custody Records: Предусмотрено внедрение механизмов электронной фиксации для предотвращения пыток и ненадлежащего обращения, что является условием Раздела 24.

Предусмотрено внедрение механизмов электронной фиксации для предотвращения пыток и ненадлежащего обращения, что является условием Раздела 24. Прозрачные конкурсы на местах: До IV кварталу 2025 года должен был быть принят закон, внедряющий конкурсный отбор на должности руководителей в Нацполиции (включая региональные управления) на основе критериев добропорядочности и профессионализма, ликвидируя практику сугубо директивных назначений. Внедрение конкурсного отбора на руководящие должности в Национальной полиции предусматривается в рамках реформ, однако по состоянию на 2026 год окончательный закон, который бы комплексно это закрепил для высшего руководства, еще не принят. Процедура назначения начальника Нацполиции и его заместителей сейчас регламентируется действующим Законом Украины «О Национальной полиции».

Интегрированное управление границами (IBM): вызовы военного положения и Шенгенская перспектива

До полномасштабного вторжения концепция Интегрированного управления границами (Integrated Border Management — IBM) воспринималась преимущественно как упрощение таможенных процедур, цифровизация и борьба с контрабандой. Война изменила приоритеты, вынудив Государственную пограничную службу (ГПСУ) и Государственную таможенную службу выполнять как оборонные, так и правоохранительные функции.

ЕС требует от Украины полной синхронизации с требованиями Европейского интегрированного управления границами, основанного на технических стандартах Агентства Frontex. Основные критерии включают:

Четырехуровневая модель контроля доступа: От анализа рисков в странах происхождения мигрантов до внутреннего контроля внутри страны.

От анализа рисков в странах происхождения мигрантов до внутреннего контроля внутри страны. Совместный контроль на пунктах пропуска: Реализация соглашений о совместном контроле с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Это требует унификации процессуальных действий украинских и европейских пограничников, что существенно снижает корупционные риски на таможенных постах.

Реализация соглашений о совместном контроле с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Это требует унификации процессуальных действий украинских и европейских пограничников, что существенно снижает корупционные риски на таможенных постах. Внедрение Шенгенского права: Постепенная подготовка технической инфраструктуры к интеграции в Шенгенскую информационную систему второго поколения (SIS II) и Визовую информационную систему (VIS).

Борьба с коррупцией на границе и таможне

Таможенные органы остаются одной из наиболее критикуемых сфер в отчетах Еврокомиссии. Переговоры в рамках Раздела 24 четко связывают либерализацию торговли и дальнейшую интеграцию с устранением «серых» схем. Украина обязана внедрить:

Полную автоматизацию таможенного оформления без человеческого фактора.

Ротационные принципы работы личного состава ГПСУ и таможни для разрушения устойчивых локальных коррупционных связей.

Видеофиксацию таможенного и пограничного досмотра с передачей данных в независимые аналитические центры.

Борьба с организованной преступностью и международное сотрудничество

Для Брюсселя контроль за оборотом огнестрельного оружия, попадающего в Украину для оборонных нужд, является вопросом национальной безопасности самого ЕС. Создание эффективного единого реестра оружия и интеграция его с базами данных Europol, в частности с системой iARMS — это безальтернативное требование Раздела 24.

Кроме того, война создала огромные потоки беженцев, чем пытаются воспользоваться международные преступные синдикаты. ЕС требует приведения законодательства о противодействии торговле людьми в полное соответствие с Директивами ЕС, в частности относительно новых форм эксплуатации, усиления специализированных подразделений Нацполиции и улучшения координации с Евроюстом (Eurojust).

Рост использования криптовалют для финансирования противоправной деятельности заставляет Украину адаптировать пятую и шестую директивы ЕС (AMLD5/AMLD6), а также усиливать технические возможности Киберполиции.

По состоянию на сегодняшний день создан Единый реестр оружия, налажен постоянный обмен оперативными данными с Европолом, однако от Украины ожидается внедрение криминальной разведки и ликвидация каналов трансграничной коррупции с участием силовых ведомств.

Миграционная политика и предоставление убежища в условиях войны

Этот блок является одним из самых юридически чувствительных, поскольку Украина одновременно выступает и донором миграционных потоков, ведь миллионы наших граждан находятся в ЕС в статусе Временной защиты, и государством, которое должно обеспечивать международные стандарты для иностранцев на собственной территории.

Украинское законодательство о беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной защите, частично устарело и не учитывает новые европейские директивы (в частности, Asylum Procedures Directive).

ЕС требует упрощения и цифровизации процедуры определения статуса беженца во избежание многолетней бюрократической волокиты, а также обеспечения надлежащих условий в пунктах временного размещения беженцев, даже несмотря на общую ситуацию с безопасностью в стране.

Также ожидается введение действенных правовых механизмов обжалования решений Государственной миграционной службы (ГМС) в судебном порядке с соблюдением принципа non-refoulement — запрета принудительного возвращения в страну, где лицу угрожает опасность.

Вместо выводов: что выполнено, и что осталось сделать

Выполнено по состоянию на июнь 2026:

Запуск реформы БЭБ и назначение руководителя с участием международников.

Реформирование АРМА и усиление законодательства относительно активов.

Создание Национального контактного пункта по огнестрельному оружию.

Утверждение Дорожной карты верховенства права с 529 мероприятиями.

Должно быть выполнено в 2026–2027:

Закон о разграничении полномочий: четкое определение подследственности между всеми органами правопорядка.

четкое определение подследственности между всеми органами правопорядка. Реформа ГБР: принятие и имплементация закона с международным компонентом.

принятие и имплементация закона с международным компонентом. Запуск прозрачных конкурсов на все руководящие должности полиции.

на все руководящие должности полиции. Полное развертывание системы электронного менеджмента уголовных дел (e-case).

электронного менеджмента уголовных дел (e-case). Внедрение европейской методики управления границами.

Открытие Кластера 1 — это только начало изменений в сторону добропорядочности. Для украинской правоохранительной системы Глава 24 означает переход от оценки по формальным показателям к оценке по реальным результатам — эффективности расследований, качеству уголовного преследования и наличию обвинительных приговоров.

О выполнении раздела 23 «Судебная власть и основополагающие права» по первому кластеру читайте в материале «Судебно-юридической газеты» — «Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей».

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