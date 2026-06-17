В Украине хотят упростить регистрацию непубличных выпусков акций: что это даст бизнесу

Документ предусматривает, что в определенных случаях регистрацию выпуска акций будет осуществлять Центральный депозитарий ценных бумаг.

Фото: finance.ua

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала законопроект, который упрощает процедуру регистрации непубличных выпусков акций и приближает украинскую инфраструктуру рынка капитала к европейским практикам.

Документ предусматривает, что в определенных случаях регистрацию выпуска акций будет осуществлять Центральный депозитарий ценных бумаг. Речь прежде всего идет о частных размещениях акций среди заранее определенного круга инвесторов, где количество неквалифицированных инвесторов не превышает 150 человек, а расчеты осуществляются исключительно денежными средствами.

«Сегодня компания при эмиссии акций взаимодействует сразу с несколькими учреждениями: НКЦБФР, Центральным депозитарием и государственными регистраторами. Законопроект предлагает принцип «единого окна», когда значительная часть процедур будет осуществляться через Центральный депозитарий. Это сократит сроки и административную нагрузку на бизнес. Такие подходы уже применяются в ряде стран ЕС, в частности в Германии, Франции и Италии», — заявили в НКЦБФР.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи через Центральный депозитарий документов для государственной регистрации акционерных обществ и внесения изменений в их уставный капитал в электронной форме.

«Наша задача — сделать украинский рынок капитала более быстрым, современным и понятным для бизнеса и инвесторов. Если компания привлекает капитал среди определенного круга инвесторов, она не должна проходить чрезмерные бюрократические процедуры. Мы внедряем европейские подходы и создаем условия, при которых привлечение инвестиций в Украине будет проще и быстрее», — отметил председатель НКЦБФР Алексей Семенюк.

Законопроект не требует дополнительных расходов из государственного бюджета и направлен на развитие рынка капитала, улучшение инвестиционного климата и упрощение доступа бизнеса к финансированию.

Ожидается, что реализация предложенных изменений позволит сократить сроки регистрации выпуска акций и сделает процесс привлечения капитала более эффективным и удобным для украинских компаний.

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