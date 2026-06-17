  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине хотят упростить регистрацию непубличных выпусков акций: что это даст бизнесу

15:18, 17 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ предусматривает, что в определенных случаях регистрацию выпуска акций будет осуществлять Центральный депозитарий ценных бумаг.
В Украине хотят упростить регистрацию непубличных выпусков акций: что это даст бизнесу
Фото: finance.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала законопроект, который упрощает процедуру регистрации непубличных выпусков акций и приближает украинскую инфраструктуру рынка капитала к европейским практикам.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предусматривает, что в определенных случаях регистрацию выпуска акций будет осуществлять Центральный депозитарий ценных бумаг. Речь прежде всего идет о частных размещениях акций среди заранее определенного круга инвесторов, где количество неквалифицированных инвесторов не превышает 150 человек, а расчеты осуществляются исключительно денежными средствами.

«Сегодня компания при эмиссии акций взаимодействует сразу с несколькими учреждениями: НКЦБФР, Центральным депозитарием и государственными регистраторами. Законопроект предлагает принцип «единого окна», когда значительная часть процедур будет осуществляться через Центральный депозитарий. Это сократит сроки и административную нагрузку на бизнес. Такие подходы уже применяются в ряде стран ЕС, в частности в Германии, Франции и Италии», — заявили в НКЦБФР.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи через Центральный депозитарий документов для государственной регистрации акционерных обществ и внесения изменений в их уставный капитал в электронной форме.

«Наша задача — сделать украинский рынок капитала более быстрым, современным и понятным для бизнеса и инвесторов. Если компания привлекает капитал среди определенного круга инвесторов, она не должна проходить чрезмерные бюрократические процедуры. Мы внедряем европейские подходы и создаем условия, при которых привлечение инвестиций в Украине будет проще и быстрее», — отметил председатель НКЦБФР Алексей Семенюк.

Законопроект не требует дополнительных расходов из государственного бюджета и направлен на развитие рынка капитала, улучшение инвестиционного климата и упрощение доступа бизнеса к финансированию.

Ожидается, что реализация предложенных изменений позволит сократить сроки регистрации выпуска акций и сделает процесс привлечения капитала более эффективным и удобным для украинских компаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект акции

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

Экзамен на вступление в ЕС: как реформа БЭБ, ГБР и Нацполиции влияет на переговоры Украины

Каких шагов требует ЕС от ГПСУ, миграционной службы и уголовной юстиции Украины.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Бенчмарки вступления в ЕС: депутаты предлагают расширить подследственность НАБУ на руководство ГБР и БЭБ

Инициативы, предложенные парламентом, усиливают автономию САП и прекращают практику автоматического закрытия уголовных производств только через истекший срок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]