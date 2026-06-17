  1. В мире

Европарламент поддержал новые миграционные правила: мигрантов смогут удерживать до 24 месяцев перед возвращением

19:30, 17 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правила предусматривают длительное административное задержание, если существует риск побега или отказ от сотрудничества.
Европарламент поддержал новые миграционные правила: мигрантов смогут удерживать до 24 месяцев перед возвращением
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский парламент проголосовал за новые правила в сфере миграции, которые предусматривают возможность для стран ЕС перемещать мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новые положения направлены на ускорение и упрощение процедур возвращения с соблюдением основных прав человека и международного права, включая принцип невысылки и запрет на коллективную высылку. В то же время документ призван предотвращать злоупотребления и несанкционированное перемещение внутри ЕС.

Неформальное соглашение, достигнутое 1 июня между Европарламентом и Советом ЕС, было поддержано на пленарном заседании 418 голосами «за», 218 — «против» и 30 воздержались.

Решение о возвращении и обязанность покинуть страну

Согласно новым правилам, решение о возвращении, принятое национальными органами в отношении граждан третьих стран, незаконно пребывающих на территории государства ЕС, будет сопровождаться обязательством немедленно или в установленный срок покинуть территорию соответствующей страны.

Обязанности мигрантов и возможное задержание

Лица, в отношении которых принято решение о возвращении, будут обязаны сотрудничать с органами власти. В случае необходимости их могут задержать для подготовки к возвращению — в частности, если существует риск побега, отсутствие сотрудничества или угроза безопасности.

Решение о задержании будет приниматься административным или судебным органом и может длиться до 24 месяцев. В случае изменения обстоятельств или появления новой информации срок может быть продлен до шести месяцев. Если человек переезжает в другую страну ЕС, может применяться новый период задержания.

Страны-члены также смогут вводить обязательную регулярную отчетность, обязанность проживания по определенному адресу или альтернативные меры вместо задержания — например, финансовую гарантию или электронный мониторинг.

Следственные меры для обеспечения возвращения

Национальные органы могут применять специальные следственные действия для обеспечения процедур возвращения. Они могут включать обыски в местах проживания или других помещениях граждан третьих стран при наличии судебного или административного разрешения, а также изъятие личных вещей и электронных устройств.

Все меры должны соответствовать нормам защиты основных прав и предусматривать соответствующие юридические гарантии.

Соглашения с третьими странами о центрах возвращения

Документ предусматривает возможность перевода лиц, в отношении которых принято решение о возвращении (кроме несовершеннолетних без сопровождения), в так называемые «центры возвращения» в третьих странах.

Такие соглашения могут заключаться только с государствами, соблюдающими международное право, права человека и принцип невысылки. До вступления в силу о них должны быть уведомлены Европейская комиссия и другие страны ЕС.

Позиция докладчика

Докладчик Малик Азмани (Renew, Нидерланды) заявил, что Европа сделала важный шаг в урегулировании миграционной политики. По его словам, система возвращения является завершающим элементом миграционной политики ЕС и теперь должна заработать более эффективно после длительного периода без изменений.

Дальнейшие шаги

После одобрения Европарламентом документ должен быть формально утвержден Советом ЕС и опубликован в Официальном журнале ЕС.

Часть положений, в частности касающихся центров возвращения, оценки возраста несовершеннолетних и внешнего измерения возвращения, может начать применяться сразу. Другие нормы, требующие подготовки, вступят в силу через 12 месяцев после официального вступления закона в силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Европарламент депортация миграционная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли выписать мобилизованного из квартиры: Верховный Суд дал ответ

Отсутствие лица в жилье в связи с прохождением военной службы по мобилизации не может быть основанием для утраты права пользования жилым помещением.

ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

Экзамен на вступление в ЕС: как реформа БЭБ, ГБР и Нацполиции влияет на переговоры Украины

Каких шагов требует ЕС от ГПСУ, миграционной службы и уголовной юстиции Украины.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]