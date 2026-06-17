Европарламент поддержал новые миграционные правила: мигрантов смогут удерживать до 24 месяцев перед возвращением

Правила предусматривают длительное административное задержание, если существует риск побега или отказ от сотрудничества.

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Европейский парламент проголосовал за новые правила в сфере миграции, которые предусматривают возможность для стран ЕС перемещать мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Новые положения направлены на ускорение и упрощение процедур возвращения с соблюдением основных прав человека и международного права, включая принцип невысылки и запрет на коллективную высылку. В то же время документ призван предотвращать злоупотребления и несанкционированное перемещение внутри ЕС.

Неформальное соглашение, достигнутое 1 июня между Европарламентом и Советом ЕС, было поддержано на пленарном заседании 418 голосами «за», 218 — «против» и 30 воздержались.

Решение о возвращении и обязанность покинуть страну

Согласно новым правилам, решение о возвращении, принятое национальными органами в отношении граждан третьих стран, незаконно пребывающих на территории государства ЕС, будет сопровождаться обязательством немедленно или в установленный срок покинуть территорию соответствующей страны.

Обязанности мигрантов и возможное задержание

Лица, в отношении которых принято решение о возвращении, будут обязаны сотрудничать с органами власти. В случае необходимости их могут задержать для подготовки к возвращению — в частности, если существует риск побега, отсутствие сотрудничества или угроза безопасности.

Решение о задержании будет приниматься административным или судебным органом и может длиться до 24 месяцев. В случае изменения обстоятельств или появления новой информации срок может быть продлен до шести месяцев. Если человек переезжает в другую страну ЕС, может применяться новый период задержания.

Страны-члены также смогут вводить обязательную регулярную отчетность, обязанность проживания по определенному адресу или альтернативные меры вместо задержания — например, финансовую гарантию или электронный мониторинг.

Следственные меры для обеспечения возвращения

Национальные органы могут применять специальные следственные действия для обеспечения процедур возвращения. Они могут включать обыски в местах проживания или других помещениях граждан третьих стран при наличии судебного или административного разрешения, а также изъятие личных вещей и электронных устройств.

Все меры должны соответствовать нормам защиты основных прав и предусматривать соответствующие юридические гарантии.

Соглашения с третьими странами о центрах возвращения

Документ предусматривает возможность перевода лиц, в отношении которых принято решение о возвращении (кроме несовершеннолетних без сопровождения), в так называемые «центры возвращения» в третьих странах.

Такие соглашения могут заключаться только с государствами, соблюдающими международное право, права человека и принцип невысылки. До вступления в силу о них должны быть уведомлены Европейская комиссия и другие страны ЕС.

Позиция докладчика

Докладчик Малик Азмани (Renew, Нидерланды) заявил, что Европа сделала важный шаг в урегулировании миграционной политики. По его словам, система возвращения является завершающим элементом миграционной политики ЕС и теперь должна заработать более эффективно после длительного периода без изменений.

Дальнейшие шаги

После одобрения Европарламентом документ должен быть формально утвержден Советом ЕС и опубликован в Официальном журнале ЕС.

Часть положений, в частности касающихся центров возвращения, оценки возраста несовершеннолетних и внешнего измерения возвращения, может начать применяться сразу. Другие нормы, требующие подготовки, вступят в силу через 12 месяцев после официального вступления закона в силу.

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