Перевозчик превысил весовые нормы, но КАС ВС отменил штраф в 34 тысячи гривен: в чем ошиблась Укртрансбезопасность

КАС ВС признал, что Укртрансбезопасность установила одно нарушение, а наказала перевозчика за другое

Фото: ucb.org.ua

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что орган государственного контроля обязан правильно квалифицировать нарушение при привлечении перевозчиков к ответственности. Если штраф наложен за состав правонарушения, который не соответствует фактически установленным обстоятельствам, такое постановление является незаконным.

В деле речь шла о международной перевозке фруктов, во время которой Укртрансбезопасность зафиксировала превышение нагрузки на строенную ось полуприцепа на 5–10% от допустимой нормы и наложила на перевозчика административно-хозяйственный штраф в размере 34 тыс. грн.

Однако Верховный Суд обратил внимание, что контролирующий орган установил нарушение, связанное с превышением весовых параметров, но применил санкцию за другой состав правонарушения — осуществление международной перевозки без документов, определенных статьей 53 Закона «Об автомобильном транспорте».

Суд подчеркнул, что неправильная юридическая квалификация нарушения противоречит принципу правовой определенности и является самостоятельным основанием для отмены постановления о штрафе.

Обстоятельства дела

ФЛП, осуществляющий грузовые автомобильные перевозки, обжаловал постановление Укртрансбезопасности о применении административно-хозяйственного штрафа.

Во время габаритно-весового контроля на автодороге М-05 Киев — Одесса инспекторы проверили грузовик Volvo с полуприцепом, перевозивший 21,7 тонны фруктов по международной товарно-транспортной накладной CMR. По результатам взвешивания было установлено, что нагрузка на строенную ось полуприцепа составляла 23,1 тонны при нормативе 22 тонны, то есть превышение составило от 5 до 10%.

По результатам проверки Укртрансбезопасность вынесла постановление о наложении на перевозчика штрафа за нарушение статьи 53 Закона «Об автомобильном транспорте» и применила санкцию, предусмотренную абзацем шестым части первой статьи 60 этого Закона.

Перевозчик обжаловал штраф в суде, ссылаясь, в частности, на нарушение процедуры контроля, ненадлежащее уведомление о рассмотрении дела и неправильную правовую квалификацию нарушения.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав на недостатки в оформлении документов габаритно-весового контроля. Апелляционный суд также пришел к выводу о необходимости отмены штрафа, однако по другим мотивам.

Что решил Верховный Суд

Кассационный административный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Укртрансбезопасности и согласился с выводом апелляционного суда о незаконности штрафа.

Суд отметил, что абзац шестой части первой статьи 60 Закона «Об автомобильном транспорте» предусматривает ответственность за выполнение международных перевозок без документов, определенных статьей 53 этого Закона.

В то же время в акте проверки Укртрансбезопасность зафиксировала другое нарушение — превышение нагрузки на строенную ось на 5–10% без соответствующего разрешения на движение тяжеловесного транспортного средства. Следовательно, контролирующий орган установил один состав правонарушения, а санкцию применил за другой.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что в постановлении о наложении штрафа Укртрансбезопасность не конкретизировала, какой именно документ из предусмотренных статьей 53 Закона отсутствовал у перевозчика и какую именно норму этой статьи было нарушено.

По мнению Суда, такие действия нарушают принцип правовой определенности как составляющую верховенства права. Лицо может быть привлечено к ответственности только за деяние, прямо предусмотренное законом, и только при условии его правильной юридической квалификации.

Верховный Суд подчеркнул, что неправильная юридическая квалификация нарушения, применение ненадлежащей правовой нормы либо неполное установление состава правонарушения является безусловным основанием для признания административного акта противоправным. При этом даже наличие фактического нарушения не дает оснований привлекать лицо к ответственности за другой состав правонарушения, чем тот, который был установлен во время проверки.

По результатам рассмотрения дела №280/2597/22 Верховный Суд оставил без изменений постановление Третьего апелляционного административного суда, которым постановление Укртрансбезопасности о наложении административно-хозяйственного штрафа было отменено.

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