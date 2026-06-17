ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности кандидата на должность судьи апелляционного общего суда Татьяны Бобко осуществлять правосудие. Комиссия единогласно признала, что кандидатка подтвердила свою способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Профессиональный путь кандидатки

Татьяна Бобко в 2000 году окончила Национальную юридическую академию Украины, а в 2010 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по специальности гражданское право и гражданский процесс. Тема диссертации касалась вопросов содержания форм гражданского права.

Судейскую карьеру начала в 2004 году после назначения Указом Президента Украины на должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области. Впоследствии неоднократно занимала должность председателя этого суда — как по назначению, так и по избранию собранием судей. Кандидатка успешно сдала квалификационный экзамен (365,5 балла) и прошла собеседование с результатом 728,5 балла, что является высоким показателем.

Позиция Общественного совета добропорядочности

ГРД обратила внимание на два ключевых аспекта:

Длительное пребывание на административной должности председателя суда. Кандидатка занимала эту должность в течение пяти последовательных сроков (с 2012 по 2022 год). По мнению ГРД, это создаёт риски административной зависимости судей и потенциального влияния на кадровые процессы. Поездка через территорию РФ в 2016 году. Речь идёт о транзитной поездке в аэропорт Белгорода в связи с отменой чартерного рейса из Киева. Туроператор не возвращал деньги, и кандидатка решила воспользоваться альтернативой. Время пребывания на территории России составило менее часа в одну сторону (перемещение на такси от границы до аэропорта — около 35 км).

Пояснения кандидатки

Татьяна Бобко подчеркнула, что занятие должности председателя суда полностью соответствовало законодательству на момент каждого назначения/избрания. Изменения в законе каждый раз создавали новый период. Она получила разъяснения Совета судей Украины, которые подтверждали законность её избрания, в частности в 2020 году. По её мнению, неоднократное избрание свидетельствует о доверии коллегии судей, а не о нарушении.

Относительно поездки 2016 года кандидатка пояснила:

Это была вынужденная транзитная поездка из-за форс-мажорных обстоятельств со стороны туроператора.

Общение с российскими пограничниками и службами ограничилось проверкой паспорта.

На тот момент не было актуальных угроз, которые бы делали такую поездку невозможной.

Пребывание на территории РФ было минимальным.

Решение ВККС

После заслушивания докладчика (члена ВККС Алексея Омельяна), пояснений кандидатки, позиции Общественного совета добропорядочности и ответов на вопросы членов Комиссии, ВККС перешла к закрытому обсуждению. По результатам рассмотрения единогласно подтверждена способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном общем суде в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

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