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ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

15:30, 17 июня 2026
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ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности кандидата на должность судьи апелляционного общего суда Татьяны Бобко осуществлять правосудие. Комиссия единогласно признала, что кандидатка подтвердила свою способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

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Профессиональный путь кандидатки

Татьяна Бобко в 2000 году окончила Национальную юридическую академию Украины, а в 2010 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по специальности гражданское право и гражданский процесс. Тема диссертации касалась вопросов содержания форм гражданского права.

Судейскую карьеру начала в 2004 году после назначения Указом Президента Украины на должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области. Впоследствии неоднократно занимала должность председателя этого суда — как по назначению, так и по избранию собранием судей. Кандидатка успешно сдала квалификационный экзамен (365,5 балла) и прошла собеседование с результатом 728,5 балла, что является высоким показателем.

Позиция Общественного совета добропорядочности

ГРД обратила внимание на два ключевых аспекта:

  1. Длительное пребывание на административной должности председателя суда. Кандидатка занимала эту должность в течение пяти последовательных сроков (с 2012 по 2022 год). По мнению ГРД, это создаёт риски административной зависимости судей и потенциального влияния на кадровые процессы.
  2. Поездка через территорию РФ в 2016 году. Речь идёт о транзитной поездке в аэропорт Белгорода в связи с отменой чартерного рейса из Киева. Туроператор не возвращал деньги, и кандидатка решила воспользоваться альтернативой. Время пребывания на территории России составило менее часа в одну сторону (перемещение на такси от границы до аэропорта — около 35 км).

Пояснения кандидатки

Татьяна Бобко подчеркнула, что занятие должности председателя суда полностью соответствовало законодательству на момент каждого назначения/избрания. Изменения в законе каждый раз создавали новый период. Она получила разъяснения Совета судей Украины, которые подтверждали законность её избрания, в частности в 2020 году. По её мнению, неоднократное избрание свидетельствует о доверии коллегии судей, а не о нарушении.

Относительно поездки 2016 года кандидатка пояснила:

  • Это была вынужденная транзитная поездка из-за форс-мажорных обстоятельств со стороны туроператора.
  • Общение с российскими пограничниками и службами ограничилось проверкой паспорта.
  • На тот момент не было актуальных угроз, которые бы делали такую поездку невозможной.
  • Пребывание на территории РФ было минимальным.

Решение ВККС

После заслушивания докладчика (члена ВККС Алексея Омельяна), пояснений кандидатки, позиции Общественного совета добропорядочности и ответов на вопросы членов Комиссии, ВККС перешла к закрытому обсуждению. По результатам рассмотрения единогласно подтверждена способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном общем суде в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

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Публикации
ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

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