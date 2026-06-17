За 5 місяців 2026 року ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення 75 суддів

Наразі Володимир Зеленський підтримав подання ВРП про призначення 74 суддів до апеляційних та місцевих судів.

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Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня – травня 2026 року ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення 75 кандидатів на посади суддів, з них:

до місцевих загальних судів — 12 суддів;

до місцевого адміністративного суду – 1 суддю;

до місцевого господарського суду – 1 суддю;

до апеляційних загальних судів – 44 суддів;

до апеляційних господарських судів – 11 суддів;

до апеляційних адміністративних судів – 6 суддів.

«Варто вказати, що у цьому році, станом на 16 червня 2026 року, Президент України Володимир Зеленський підтримав подання ВРП про призначення 74 суддів до апеляційних та місцевих судів», - додали у ВРП.

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