ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до Миколаївського апеляційного суду

ВРП ухвалила рішення про внесення подань Володимиру Зеленському про призначення суддів.

Фото: mka.court.gov.ua

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У четвер, 25 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до Миколаївського апеляційного суду, а саме:

Токарєва Артема Геннадійовича;

Фортуни Тетяни Юріївни;

Глубоченка Сергія Михайловича.

Раніше ми писали, що за 5 місяців 2026 року ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення 75 суддів.

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