ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до Миколаївського апеляційного суду
12:05, 25 червня 2026
ВРП ухвалила рішення про внесення подань Володимиру Зеленському про призначення суддів.
Фото: mka.court.gov.ua
У четвер, 25 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до Миколаївського апеляційного суду, а саме:
- Токарєва Артема Геннадійовича;
- Фортуни Тетяни Юріївни;
- Глубоченка Сергія Михайловича.
Раніше ми писали, що за 5 місяців 2026 року ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення 75 суддів.
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