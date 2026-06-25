Як подати документи для реєстрації ФОП та компанії – пояснення

Подання документів можливе через ЦНАП або електронні сервіси.

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Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України повідомило про основні правила подання документів для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Порядок визначено статтею 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

У відомстві зазначають, що документи можуть подаватися як у паперовій, так і в електронній формі, однак у кожному випадку передбачені окремі вимоги до процедури.

Паперова форма подання документів

Документи у паперовій формі подаються заявником особисто або надсилаються поштою. При поданні заявник зобов’язаний пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу відповідно до законодавства.

Для іноземців або осіб без громадянства такими документами можуть бути національний, дипломатичний чи службовий паспорт або інший документ, що підтверджує особу відповідно до норм країни походження.

Якщо документи подає представник, додатково подається оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує його повноваження. Виняток становлять випадки, коли такі відомості вже містяться в Єдиному державному реєстрі.

До документів, що підтверджують повноваження представника, належать, зокрема: документ законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність, довіреність, оформлена за законодавством іноземної держави, рішення органу управління юридичної особи про призначення керівника, а також довіреність, видана керівником політичної партії або її структурного утворення у передбачених законом випадках.

Дійсність нотаріальної довіреності перевіряється через Єдиний реєстр довіреностей.

У Міністерстві юстиції нагадують, що документи у паперовій формі приймаються за описом. Примірник опису з відміткою про дату отримання та кодом доступу видається заявнику в день подання документів.

Електронна форма подання

Документи в електронному вигляді подаються через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або інші визначені законодавством електронні сервіси із застосуванням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Окремо зазначається, що судові рішення, які впливають на відомості в Єдиному державному реєстрі або стосуються заборони чи скасування заборони реєстраційних дій, передаються в межах інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Передача судових рішень для примусового виконання здійснюється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Також у Мін’юсті уточнили, що електронний резидент для реєстрації як фізична особа-підприємець подає заяву через вебпортал електронних послуг із використанням кваліфікованого електронного підпису. Документом, що посвідчує особу електронного резидента, є паспорт для виїзду за кордон.

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