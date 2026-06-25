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Как подать документы для регистрации ИП и компании — разъяснение

15:58, 25 июня 2026
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Подача документов возможна через ЦНАП или электронные сервисы.
Как подать документы для регистрации ИП и компании — разъяснение
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Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины сообщило об основных правилах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений. Порядок определен статьей 14 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных объединений».

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В ведомстве отмечают, что документы могут подаваться как в бумажной, так и в электронной форме, однако в каждом случае предусмотрены отдельные требования к процедуре.

Бумажная форма подачи документов

Документы в бумажной форме подаются заявителем лично или направляются по почте. При подаче заявитель обязан предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Для иностранцев или лиц без гражданства такими документами могут быть национальный, дипломатический или служебный паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с нормами страны происхождения.

Если документы подает представитель, дополнительно подается оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего его полномочия. Исключение составляют случаи, когда такие сведения уже содержатся в Едином государственном реестре.

К документам, подтверждающим полномочия представителя, относятся, в частности: документ законного представителя лица, нотариально заверенная доверенность, доверенность, оформленная в соответствии с законодательством иностранного государства, решение органа управления юридического лица о назначении руководителя, а также доверенность, выданная руководителем политической партии или её структурного подразделения в случаях, предусмотренных законом.

Действительность нотариальной доверенности проверяется через Единый реестр доверенностей.

В Министерстве юстиции напоминают, что документы в бумажной форме принимаются по описи. Экземпляр описи с отметкой о дате получения и кодом доступа выдается заявителю в день подачи документов.

Электронная форма подачи

Документы в электронном виде подаются через Единый государственный веб-портал электронных услуг или другие определенные законодательством электронные сервисы с применением средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия.

Отдельно отмечается, что судебные решения, которые влияют на сведения в Едином государственном реестре или касаются запрета или отмены запрета на регистрационные действия, передаются в рамках информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Передача судебных решений для принудительного исполнения осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Кроме того, в Минюсте уточнили, что электронный резидент для регистрации в качестве физического лица-предпринимателя подает заявление через веб-портал электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи. Документом, удостоверяющим личность электронного резидента, является загранпаспорт.

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