Владимир Зеленский обсудил с Марком Рютте укрепление ПВО и реализацию программы PURL

Президент Украины рассчитывает на дополнительные ракеты для Patriot и обсудил с генеральным секретарем Альянса новые оборонные инициативы.

Фото: ОП

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В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава государства проинформировал руководителя Альянса о результатах важных встреч с партнерами в ходе саммита G7, а также о договоренностях относительно дальнейшей поддержки Украины и усиления давления на Россию.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить дополнительные перехватчики и ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также продолжается работа над получением от США лицензий на производство средств противовоздушной обороны.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию программы PURL и ее пополнение новыми взносами от партнеров. Особое внимание уделили работе над созданием собственной европейской системы противоракетной обороны.

Президент поблагодарил Марка Рютте за поддержку и приглашение на саммит НАТО, который состоится в Анкаре в июле.

Владимир Зеленский и Марк Рютте также обсудили, как повысить результативность предстоящего саммита Альянса для усиления защиты Украины.

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