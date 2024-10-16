Нардеп Одарченко, подозреваемый в попытке подкупа руководства Минвосстановления, явился на заседание суда онлайн

Андрей Одарченко явился на заседание Высшего антикоррупционного суда 16 октября по видеосвязи.

Народный депутат Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке подкупа руководства Минвосстановления, явился на заседание Высшего антикоррупционного суда 16 октября видеосвязью.

Как отмечается, нардеп отказался называть, где находится. По словам Одарченко, он был вынужден покинуть территорию Украины «из-за опасности его здоровью».

Судебное разбирательство в отношении нардепа осуществляется по процедуре in absentia.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд в понедельник, 23 сентября, принял решение взыскать залог в размере 15 млн грн, внесенный за народного депутата Андрея Одарченко, и заочно арестовать его.

В ходе заседания сторона обвинения заявила, что в будущем подаст ходатайство об осуществлении специального судебного разбирательства (при отсутствии нардепа), чтобы дело можно было довести до приговора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск народного депутата IX созыва Андрея Одарченко.

Как отмечается, объявленный в международный розыск депутат подозревается в предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В САП сообщают, что 18 сентября подозреваемый не явился в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суд и прокурора не сообщил. Защитники также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

«Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос об взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложении на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск», - указали в САП.

Кроме того, Парламент 10 октября принял постановление, которое внесли председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами Анастасией Радиной и Сергеем Ионушасом 12099, которым отозвал Андрея Одарченко с должности члена Комитета по антикоррупционной политике, а Артема Дмитрука с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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