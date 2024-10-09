Зустріч у форматі «Рамштайн», запланована на 12 жовтня, офіційно перенесено – пресслужба авіабази

На цій зустрічі у форматі «Рамштайн» 12 жовтня лідерам країн-союзників мав бути представлений План перемоги України.

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Засідання контактної групи з питань оборони України форматі «Рамштайн», заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі американської авіабази «Рамштайн»у Німеччині.

«Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом», — йдеться у відповіді організаторів, отриманій Суспільним.

На засіданні у Німеччині, яке мало відбутися 12 жовтня, мав головувати президент США Джо Байден. Тоді Контактна група вперше мала зібратись на рівні лідерів.

Однак Білий дім 8 жовтня опублікував заяву прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр про скасування поїздки президента Джо Байдена до Німеччини. Прикметно, що Карін Жан-П’єр на брифінгу 7 жовтня заявляла, що президент США Джо Байден все ще планує відвідати Німеччину, незважаючи на наближення урагану «Мілтон».

Раніше новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Києві зазначив, що 12 жовтня на «Рамштайні» з Джо Байденом буде обговорюватися питання дозволу застосовувати далекобійну зброю.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у Пентагоні обговорюють нові деталі засідання формату «Рамштайн» в Німеччині через зміну планів американських топ-чиновників.

5 жовтня Президент України повідомив, що під час 25-тої зустрічі у форматі «Рамштайн» 12 жовтня планує представити лідерам країн-союзників План перемоги України.

Раніше Білий дім повідомив, що 12 жовтня в Німеччині Володимир Зеленський представить мирний план під час зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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