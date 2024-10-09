Встреча в формате «Рамштайн», запланированная на 12 октября, официально перенесена – пресс-служба авиабазы

На этой встрече в формате «Рамштайн» 12 октября лидерам стран-союзников должен был быть представлен План победы Украины.

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Заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», запланированное в Германии на 12 октября, переносится. Об этом сообщили в пресс-службе американской авиабазы ​​«Рамштайн» в Германии.

«Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и саммит в Рамштайне, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 переносится. Объявления о предстоящих встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины будут со временем», — говорится в ответе организаторов, полученном Общественным.

На заседании в Германии, которое должно было состояться 12 октября, должен был председательствовать президент США Джо Байден. Тогда Контактная группа впервые должна была собраться на уровне лидеров.

Однако Белый дом 8 октября опубликовал заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер об отмене поездки президента Джо Байдена в Германию. Примечательно, что Карин Жан-Пьер на брифинге 7 октября заявляла, что президент США Джо Байден по-прежнему планирует посетить Германию, несмотря на приближение урагана «Милтон».

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве отметил, что 12 октября на «Рамштайне» с Джо Байденом будет обсуждаться вопрос разрешения применять дальнобойное оружие.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в Пентагоне обсуждают новые детали заседания формата «Рамштайн» в Германии из-за изменения планов американских топ-чиновников.

5 октября Президент Украины сообщил, что во время 25 встречи в формате «Рамштайн» 12 октября планирует представить лидерам стран-союзников План победы Украины.

Ранее Белый дом сообщил, что 12 октября в Германии Владимир Зеленский представит мирный план во время встречи с президентом США Джо Байденом.

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