С начала осени мобилизация в Украине выросла в пять раз, – Минобороны Германии

Рост мобилизации в Украине повлиял на артиллерийскую ситуацию на фронте, – немецкий генерал.

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С весны в Украине количество мобилизованных лиц выросло в пять раз, что положительно повлияло на ситуацию с артиллерией на фронте. Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг, пишет Tagesschau.

Фройдинг отметил, что в Бундесвере отмечают значительный прогресс в мобилизации в Украине. «Мы имеем представление о количестве украинских призывников. И оно значительно возросло с весны, а именно в пятизначном диапазоне», - подчеркнул он.

По словам генерала, украинская армия также получает больше боеприпасов, что привело к уменьшению артиллерийского превосходства российских войск. «Артиллерийское преимущество россиян уже не такое высокое, как весной. Оно уменьшилось с восьми к одному до примерно трех к одному», - добавил Фройдинг.

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