Киевские патрульные показали наглядный пример того, как нарушение ПДД может привести к ДТП

Водитель мотоцикла проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем.

В столице Украины в Печерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Bajaj и автомобиля Toyota. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева и показали наглядный пример того, как нарушение ПДД может привести к ДТП.

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель двухколесного проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем.

Инспекторы составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 124 (Нарушение ПДД, что повлекло за собой ДТП) и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

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