Київські патрульні показали наочний приклад того, як порушення ПДР може призвести до ДТП

Водій мотоциклу проїхав на заборонний сигнал світлофора та здійснив зіткнення з автівкою.

У столиці України в Печерському районі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла Bajaj та автомобіля Toyota. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва та показали наочний приклад того, як порушення ПДР може призвести до ДТП .

Попередньо правоохоронці з’ясували, що водій двоколісного проїхав на заборонний сигнал світлофора та здійснив зіткнення з автівкою.

Інспектори склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

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