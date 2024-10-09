Довідки спеціалістів стануть доказами у кримінальних справах — прийнято закон

Спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки – у тому числі щодо зброї, вибухівки та наркотиків, які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах.

У середу, 9 жовтня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 10075 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою оптимізації залучення спеціалістів під час досудового розслідування. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Документ підтримали 292 народних обранців.

Закон передбачає залучення відповідних спеціалістів надавати довідки та висновки стосовно ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху під час досудового розслідування кримінальних справ.

Раніше Комітет рекомендував прийняти цей закон.

Також «Судово-юридична газета» раніше аналізувала, до чого це рішення може привести.

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