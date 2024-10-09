Справки специалистов станут доказательствами по уголовным делам — принят закон

Специалистов наделят полномочиями выдавать справки – в том числе по оружию, взрывчатке и наркотикам, которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам.

В среду, 9 октября, Верховная Рада приняла в целом законопроект 10075 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью оптимизации привлечения специалистов в ходе досудебного расследования. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Документ поддержали 292 народных избранника.

Закон предусматривает привлечение соответствующих специалистов предоставлять справки и выводы по идентификации личности, оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва в ходе досудебного расследования уголовных дел.

Ранее Комитет рекомендовал принять этот закон.

Также «Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, к чему это решение может привести.

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