Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Справки специалистов станут доказательствами по уголовным делам — принят закон

13:59, 9 октября 2024
Специалистов наделят полномочиями выдавать справки – в том числе по оружию, взрывчатке и наркотикам, которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам.
Справки специалистов станут доказательствами по уголовным делам — принят закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 9 октября, Верховная Рада приняла в целом законопроект 10075 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью оптимизации привлечения специалистов в ходе досудебного расследования. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Документ поддержали 292 народных избранника.

Закон предусматривает привлечение соответствующих специалистов предоставлять справки и выводы по идентификации личности, оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва в ходе досудебного расследования уголовных дел.

Ранее Комитет рекомендовал принять этот закон.

Также «Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, к чему это решение может привести.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Встреча в формате «Рамштайн», запланированная на 12 октября, официально перенесена – пресс-служба авиабазы

На этой встрече в формате «Рамштайн» 12 октября лидерам стран-союзников должен был быть представлен План победы Украины.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием

Принятие законопроекта об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем сделок со следствием поддержали международные партнеры, НАБУ и САП.

Верховная Рада не поддержала изменения в УПК о возможности ограничивать деятельность юридических лиц, который нес риски скрытого давления на бизнес

Депутаты обратили внимание на то, что в случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами, нормы законопроекта об ответственности юридических лиц могут быть использованы для давления на бизнес.

Рада переименовала город Южный в Одесской области в Пивденне вместо предлагаемого названия Порт-Анненталь

Идея переименовать город Южный Одесской области на город Порт-Анненталь не набрала голосов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області