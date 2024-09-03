Народные депутаты предлагают, чтобы вместо экспертов оружие и взрывчатку исследовали обычные специалисты – к чему это может привести

Особо опасные объекты – взрывчатку, оружие и наркотики смогут исследовать любые лица, «обладающие специальными знаниями».

Вместо экспертов в специализированных учреждениях народные депутаты предлагают поручить обычным специалистам проводить исследование оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва. То есть просто лицам «обладающими специальными знаниями и навыками». Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада недавно приняла за основу соответствующий законопроект 10075.

В качестве причины наделения специалистов до этого несвойственными полномочиями авторы ссылаются на «загруженность экспертных учреждений».

В частности, предлагается внести изменения в УПК, а именно:

1) ч. 4 ст. 71 дополнить новым п. 9, в котором предусмотреть право специалиста предоставлять справки и выводы по вопросам, относящимся к сфере его знаний по идентификации личности, оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва, в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений;

2) установить новый пункт 5 ч. 2 ст. 99 УПК, что к документам, которые при наличии у них сведений, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств во время уголовного производства, относятся справки, заключения специалиста;

3) в ч. 3 ст. 214 урегулировать, что в неотложных случаях до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований может быть осуществлено получение справки, заключения специалиста.

Таким образом, во-первых, обычному специалисту, то есть фактически любому лицу со «специальными знаниями» открывается доступ к криминалистическим видам исследований оружия, наркотиков, взрывотехнических устройств и веществ. Ведь статьей 71 УПК не предусмотрены какие-либо особые требования к лицу специалиста, в отличие от статуса эксперта.

При этом оружие, взрывчатые устройства и вещества – являются объектами повышенной опасности – и несут в себе потенциальную возможность нанести вред не только не совсем опытному «специалисту» при обращении с опасными объектами, но и находящимся рядом людям.

Доступ к наркотикам – это также опасный фактор, а криминалистические виды экспертиз (в том числе по идентификации личности) действующий закон «О судебной экспертизе» запрещает проводить лицам, не работающим в государственных специализированных учреждениях.

Проведение указанных видов исследований (оружия, трасологических, почерковедческих, видео-, звукозаписи, портретных, взрывотехнических, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, молекулярно-генетических и т.п.) в сфере судебно-экспертной деятельности предусматривает осуществление полноценного научного анализа на основании применения методических материалов (методик и методических рекомендаций) и соответствующего современного криминалистического оборудования на уровне специализированных лабораторий и, как следствие, оценка экспертом результатов проведенного исследования и предоставление ответов на поставленные перед ним вопросы, с последующим изложением результатов проведенных исследований в заключении эксперта.

Следует напомнить, что на данный момент, чтобы получить право на проведение указанных видов исследований, любой специалист, работающий в государственном специализированном учреждении, должен, во-первых, предоставить соответствующие медицинские справки о состоянии здоровья от врачей (психиатра, нарколога и другие), а также согласно законодательству пройти курс подготовки (стажировки) по соответствующим экспертным специальностям. Такие требования для специалиста в указанном законопроекте не предусмотрены.

Во-вторых, проведение исследований с целью предоставления указанных справок и выводов специалистами может привести к уничтожению объектов исследования из-за применения разрушительных методов, что помешает проведению судебной экспертизы в необходимых случаях и заведет расследование преступления в ситуацию «тупика».

Кроме того, УПК четко разграничивает сферы применения специальных знаний специалиста и эксперта, а также случаи оформления результатов их деятельности посредством справок или выводов.

Так, участие специалиста предусматривает предоставление консультативно-справочной и технической помощи при установлении обстоятельств дела, предоставление выводов при досудебном расследовании уголовных проступков и справок по снятию показаний технических приборов и технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи или средств фото- , киносъемки, видеозаписи. Деятельность эксперта направлена ​​на получение новой информации о фактических данных и обстоятельствах дела и охватывает все случаи необходимости применения специальных знаний эксперта в уголовном производстве.

В то же время, законопроект 10075 приравнивает по доказательной значимости вывод эксперта, к которому действующим законодательством предусмотрены четкие требования по его организационно-правовому и методическому обеспечению, и справку специалиста или вывод специалиста, не урегулированный по содержанию, структуре и требованиям к субъекту, который его создает. Кстати, введение в действующем УПК как источника доказательств «вывода специалиста» в ходе досудебного расследования уголовных проступков (ч. 3 статьи 214 УПК) подверглось существенной критике научным сообществом и продемонстрировало неэффективность данной нормы в правоприменительной практике. Так, практика их назначения в судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Украины практически отсутствует. Возникает вопрос, зачем создавать аналогичную ситуацию при расследовании преступлений?

Следовательно, предложенные законопроектом изменения повлекут неопределенность относительно полномочий экспертов и специалистов, что, в свою очередь, будет иметь негативное влияние на возможность надлежащей оценки выводов как экспертов, так и специалистов, и использования их как средств доказывания судом или участниками уголовного производства.

Возникает и вопрос о последовательности позиции инициаторов законопроекта. Так, в пояснительной записке они отмечают, что «логично наделение специалистов полномочиями на осуществление таких исследований, как это осуществляется во время досудебного расследования уголовных проступков». В то же время, «в дальнейшем согласно положениям УПК данное заключение специалиста потребует подтверждения соответствующим выводом эксперта согласно требованиям УПК». Так что непонятно, какова логика составления вывода специалиста, когда его все равно нужно подтверждать выводом эксперта?

Таким образом, вряд ли законопроект сможет обеспечить разгрузку от «значительной загруженности экспертных учреждений» и «сокращения сроков проведения судебных экспертиз». При этом такое «подтверждение» касается исключительно выводов специалиста, в то же время по справкам авторы законопроекта не дают никаких объяснений относительно их дальнейшего применения.

Следует подчеркнуть и то, что расширение прав специалиста в аспекте предоставления им справок и выводов при досудебном расследовании преступлений не содержит никаких положений относительно требований к оформлению и содержанию этих документов.

Вообще отсутствует и норма об ответственности специалиста за предоставление заведомо ложной информации в справке.

Очевидно, принятие проекта как закона может привести к неоднозначному применению новых правил на практике соответственно к тому, что расследования будут «рассыпаться», к нарушениям прав человека и обжалованиям соответствующих решений в суде.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.