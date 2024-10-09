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Государство выплатило 224 млн гривен работодателям за трудоустройство более 11 тысяч ВПЛ в 2024 году

20:11, 9 октября 2024
Более 8 тысяч работодателей получили выплаты за трудоустройство ВПЛ в этом году.
Государство выплатило 224 млн гривен работодателям за трудоустройство более 11 тысяч ВПЛ в 2024 году
Источник фото: prostir.ua
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С начала 2024 года государство выплатило 224 млн грн работодателям за трудоустройство 11 300 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует Министерство экономики.

«Более 8 тысяч работодателей с начала этого года получили от правительства компенсацию за трудоустройство 11 300 украинцев, которые вынужденно переехали из опасных регионов страны. Более четырех сотен из трудоустроенных - люди с инвалидностью. В целом предпринимателям по программе компенсации перечислено 224 млн грн. Через эту программу мы помогаем внутренне перемещенным лицам быстрее трудоустроиться и адаптироваться на новом месте», - отметила Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, более 8 тысяч работодателей воспользовались правительственной программой компенсации, в частности, более 400 трудоустроенных - люди с инвалидностью. Программа помогает ВПЛ быстрее интегрироваться на новом месте.

Размер компенсации составляет 8 тысяч гривен за каждого трудоустроенного ВПЛ. Работодатель может подать заявление через Портал «Дія» или в центре занятости. Программа, введенная в апреле 2022 года, стимулирует предпринимателей трудоустраивать переселенцев, обеспечивая им адаптацию и занятость.

Компенсация выплачивается в течение трех месяцев, а для лиц с инвалидностью - шести месяцев.

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Минэкономики ВПЛ

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