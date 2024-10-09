В Ровно разоблачили 29 человек, среди них - 26 медработников, которые помогали избежать мобилизации через МСЭК

Задержаны организаторы схемы, которые брали по 16 700 долларов за справки с группой инвалидности, которые освобождали от мобилизации и предоставляли возможность выезда за границу.

Источник фото: Нацполиция

В Ровно разоблачена схема уклонения от мобилизации через медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Преступную группу, в состав которой входило 29 человек, разоблачили сотрудники СБУ и Нацполиции. Об этом сообщили СБУ, Прокуратура Ровенской области и Нацполиция.

Организовала схему 50-летняя жительница Ровенского района вместе с двумя знакомыми. Женщины привлекли к деятельности медицинских работников, в частности должностных лиц МСЭК.

По данным следствия, злоумышленницы через знакомых врачей областного центра подделывали медицинские документы, которые подавали на рассмотрение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для получения группы инвалидности. Это позволяло избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу.

Стоимость такой «услуги» составляла 16 700 долларов США. Одну из участниц задержали после получения части денег - 5300 долларов, тогда как остальную сумму - 11 400 долларов - злоумышленницы получили ранее. По факту преступления фигуранткам объявлено подозрение по статьям о получении неправомерной выгоды и влияние на принятие решений. Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал для двух из них меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога, третий - домашний арест. В ходе обысков нашли более 14 млн гривен, поддельные медицинские заключения, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступлений. Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы.

Как ранее сообщалось, на Волыни начнут проверку решений МСЭК и ВВК после коррупционного скандала.

Напомним, в Хмельницкой области руководитель МСЭК выбросила из окна полмиллиона долларов во время следственных действий. Руководительницу МСЭК и ее сына подозревают в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. ГБР изучает списки «уклонистов» с фамилиями, обнаруженные во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК.

Источник фото: Нацполиция и СБУ

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