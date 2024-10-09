У Рівному викрили 29 осіб, серед них – 26 медпрацівників, які допомагали уникнути мобілізації через МСЕК

Затримано організаторів схеми, які брали по 16 700 доларів за довідки з групою інвалідності, що звільняли від мобілізації та надавали можливість виїзду за кордон.

Джерело фото: Нацполіція

У Рівному викрито схему ухилення від мобілізації через медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Злочинну групу, до складу якої входило 29 осіб, викрили співробітники СБУ та Нацполіції. Про це повідомили СБУ, Прокуратура Рівненської області та Нацполіція.

Організувала схему 50-річна жителька Рівненського району разом із двома знайомими. Жінки залучили до діяльності медичних працівників, зокрема посадовців МСЕК.

За даними слідства, зловмисниці через знайомих лікарів обласного центру підробляли медичні документи, які подавали на розгляд медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для отримання групи інвалідності. Це дозволяло уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон.

Вартість такої «послуги» становила 16 700 доларів США. Одну з учасниць затримали після отримання частини грошей — 5300 доларів, тоді як решту суми — 11 400 доларів — зловмисниці отримали раніше. За фактом злочину фігуранткам оголошено підозру за статтями про одержання неправомірної вигоди та вплив на прийняття рішень. Їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав для двох із них запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави, третій — домашній арешт. Триває досудове розслідування.

У ході обшуків знайшли понад 14 млн гривень, підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Підозрюваним загрожує до 5 років тюрми.

Як раніше повідомлялося, на Волині розпочнуть перевірку рішень МСЕК і ВЛК після корупційного скандалу.

Нагадаємо, на Хмельниччині керівниця МСЕК викинула з вікна пів мільйона доларів під час слідчих дій. Керівницю МСЕК та її сина підозрюють у незаконному збагаченні на 6 мільйонів доларів. ДБР вивчає списки «ухилянтів» із прізвищами, виявлені під час обшуків у голови Хмельницького МСЕК.

Джерело фото: Нацполіція та СБУ

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