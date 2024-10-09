Для виробників спирту запроваджують новий механізм сплати акцизного податку – Рада прийняла закон

Для виробників спирту етилового та біоетанолу податкові зобов'язання з акцизного податку будуть визначатися з урахуванням гарантованого податкового зобов'язання.

Фото: cv.tax.gov.ua

У середу, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила цілому законопроект 12038-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу.

Документ підтримали 258 нардепів.

Закон спрямований на вдосконалення податкового законодавства України в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу та має на меті унеможливити застосування тіньових схем їх реалізації.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», якими передбачити особливості обчислення акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу.

Також для виробників спирту етилового та біоетанолу визначили податкові зобов’язання з акцизного податку з урахуванням гарантованого податкового зобов’язання з акцизного податку, під яким розуміється величина податкового зобов’язання з акцизного податку, розрахована виходячи з максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу.

Документом передбачений порядок визначення максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу та порядок обчислення гарантованого податкового зобов’язання з акцизного податку.

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