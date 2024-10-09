Суддю Володимира Сердинського відсторонили від здійснення правосуддя

Суддю Броварського міськрайонного суду Київської області тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

Суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Сердинського Володимира Степановича тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Як сказано у повідомленні ВРП, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалили 9 жовтня.

У ВРП пояснюють, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

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