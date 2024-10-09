Судью Владимира Сердинского отстранили от осуществления правосудия

Судью Броварского горрайонного суда Киевской области Сердинского Владимира Степановича временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Как говорится в сообщении ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности было принято 9 октября.
В ВСП объясняют, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.
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