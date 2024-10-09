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Судью Владимира Сердинского отстранили от осуществления правосудия

13:58, 9 октября 2024
Судью Броварского горрайонного суда Киевской области временно отстранили от осуществления правосудия.
Судью Владимира Сердинского отстранили от осуществления правосудия
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Судью Броварского горрайонного суда Киевской области Сердинского Владимира Степановича временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Как говорится в сообщении ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности было принято 9 октября.

В ВСП объясняют, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

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судья увольнение ВСП

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