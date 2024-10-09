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Для производителей спирта вводится новый механизм уплаты акцизного налога – Рада приняла закон

13:57, 9 октября 2024
Для производителей этилового спирта и биоэтанола налоговые обязательства по акцизному налогу будут определяться с учетом гарантированного налогового обязательства.
Для производителей спирта вводится новый механизм уплаты акцизного налога – Рада приняла закон
Фото: cv.tax.gov.ua
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В среду, 9 октября, Верховная Рада приняла в целом законопроект 12038-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения акцизным налогом спирта этилового и биоэтанола.

Документ поддержали 258 нардепов.

Закон направлен на усовершенствование налогового законодательства Украины в части обеспечения полноты уплаты акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола и имеет целью предотвратить применение теневых схем их реализации.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных, и горючего», которыми предусмотреть особенности исчисления акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола.

Также для производителей этилового спирта и биоэтанола определили налоговые обязательства по акцизному налогу с учетом гарантированного налогового обязательства по акцизному налогу, под которым понимается величина налогового обязательства по акцизному налогу, рассчитанная исходя из максимальной производительности оборудования для производства спирта этилового, биоэтанола.

Документом предусмотрен порядок определения максимальной производительности оборудования для производства этилового спирта, биоэтанола и порядок исчисления гарантированного налогового обязательства по акцизному налогу.

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