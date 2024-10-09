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Держава виплатила 224 млн гривень роботодавцям за працевлаштування понад 11 тисяч ВПО у 2024 році

20:11, 9 жовтня 2024
Понад 8 тисяч роботодавців отримали виплати за працевлаштування ВПО цьогоріч.
Держава виплатила 224 млн гривень роботодавцям за працевлаштування понад 11 тисяч ВПО у 2024 році
Джерело фото: prostir.ua
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З початку 2024 року держава виплатила 224 млн грн роботодавцям за працевлаштування 11 300 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, інформує Міністерство економіки.

«Понад 8 тисяч роботодавців з початку цього року отримали від Уряду компенсацію за працевлаштування 11 300 українців, які вимушено переїхали з небезпечних регіонів країни. Понад чотири сотні з працевлаштованих – люди з інвалідністю. Загалом підприємцям за програмою компенсації перераховано 224 млн грн. Через цю програму ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам швидше працевлаштуватись та адаптуватись на новому місці», — наголосила Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, понад 8 тисяч роботодавців скористалися урядовою програмою компенсації, зокрема, понад 400 працевлаштованих — люди з інвалідністю. Програма допомагає ВПО швидше інтегруватись на новому місці.

Розмір компенсації становить 8 тисяч гривень за кожного працевлаштованого ВПО. Роботодавець може подати заяву через Портал «Дія» або в центрі зайнятості. Програма, запроваджена у квітні 2022 року, стимулює підприємців працевлаштовувати переселенців, забезпечуючи їм адаптацію та зайнятість.

Компенсація виплачується протягом трьох місяців, а для осіб з інвалідністю — шести місяців.

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Мінекономіки ВПО

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