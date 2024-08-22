Замість висновків експертів у кримінальному процесі будуть довідки спеціалістів – Верховна Рада схвалила зміни до КПК

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки, які будуть сприйматися як докази за КПК.

Довідки спеціалістів пропонують сприймати у кримінальному провадженні як докази. Верховна Рада 21 серпня проголосувала за основу зміни до Кримінального процесуального кодексу «з метою оптимізації залучення спеціалістів під час досудового розслідування».

Дані зміни викладені у вигляді законопроекту 10075, який було внесено ще у вересні 2023 року.

Зокрема, пропонується встановити новим пунктом 5 ч. 2 ст. 99 КПК, що до документів, які за умови наявності в них відомостей, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин під час кримінального провадження, належать довідки, висновки спеціаліста.

Також пропонується частину 4 ст. 71 КПК доповнити новим пунктом 9, у якому передбачити право спеціаліста надавати довідки та висновки з питань, що належать до сфери його знань стосовно ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху, під час досудового розслідування.

Крім того, у ч. 3 ст. 214 КПК встановити, що «у невідкладних випадках» до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) може бути здійснено отримання довідки, висновку спеціаліста.

В якості обґрунтування зазначається, що «аналіз діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України засвідчує, що одним з основних чинників, який уповільнює процес прийняття процесуальних рішень та негативно впливає на ефективність здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях, є значна завантаженість експертних установ і відсутність достатньої кількості експертів, які проводять судовомедичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, будівельно-технічні, балістичні, вибухотехнічні експертизи, що значно затягує строки проведення досудового розслідування».

Таким чином, автори проекту пропонують «закрити» питання з кількістю шляхом якості.

«На наш погляд, можна погодитися з доречністю зазначених заходів винятково на період дії в Україні правового режиму воєнного стану. Однак, в цьому випадку відповідні зміни повинні були б бути внесені до ст. 615 КПК, яка регулює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Натомість, в мирний час недоречно наділяти спеціалістів невластивими їм повноваженнями. Адже, для ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху проводиться судово-медична, дактилоскопічна, балістична експертизи.

Згідно з ч. 2 ст. 71 КПК, якщо для надання відповідей на поставлені питання експерту необхідно проведення спеціальних досліджень, в цьому випадку може бути залучений спеціаліст для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо), а також для надання висновків у випадках, передбачених п. 7 ч. 4 ст. 71 КПК (тобто, надання висновків з питань, що належать до сфери знань спеціаліста, під час досудового розслідування кримінальних проступків, у тому числі, у випадках, передбачених ч. 3 ст. 214 цього Кодексу). При цьому, в ч. 3 ст. 214 КПК йдеться про проведення огляду місця події у невідкладних випадках до внесення відомостей до ЄРДР, а також до внесення відомостей до ЄРДР відібрання пояснень; проведення медичного освідування; отримання висновку спеціаліста і зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції чи засоби фото- і кінозйомки, відеозапису; вилучення знаряддя і засобів вчинення кримінального проступку, речей і документів, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.

Відтак, експерти призначаються для проведення експертиз, спеціалісти ж залучаються для пошуку, закріплення і вилучення доказів, а також для роз’яснення іншим учасникам процесу технічних нюансів, що складають його професійні знання.

На наш погляд, не можна в мирний час підміняти експерта спеціалістом, якими б доводами це не обґрунтовувалося» - підкреслили у ГНЕУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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