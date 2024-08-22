Вместо выводов экспертов в уголовном процессе будут справки специалистов - Верховная Рада одобрила изменения в УПК

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым специалистов наделят полномочиями выдавать справки, которые будут восприниматься как доказательства по УПК.

Справки специалистов предлагают воспринимать в уголовном производстве как доказательства. Верховная Рада 21 августа проголосовала за основу изменения в Уголовный процессуальный кодекс «в целях оптимизации привлечения специалистов в ходе досудебного расследования».

Данные изменения изложены в виде законопроекта 10075, внесенного еще в сентябре 2023 года.

В частности, предлагается установить новый пункт 5 ч. 2 ст. 99 УПК, что к документам, которые при условии наличия в них сведений, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств во время уголовного производства, относятся справки, заключения специалиста.

Также предлагается часть 4 ст. 71 УПК дополнить новым пунктом 9, в котором предусмотреть право специалиста предоставлять справки и выводы по вопросам, относящимся к сфере его знаний относительно идентификации личности, оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва в ходе досудебного расследования.

Кроме того, в ч. 3 ст. 214 УПК установить, что «в неотложных случаях» до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) может быть осуществлено получение справки, заключения специалиста.

В качестве обоснования отмечается, что «анализ деятельности следственных подразделений Национальной полиции Украины свидетельствует, что одним из основных факторов, замедляющих процесс принятия процессуальных решений и негативно влияющих на эффективность осуществления досудебного расследования в уголовных производствах, является значительная загруженность экспертных учреждений и отсутствие достаточного количества экспертов для проведения судебно-медицинских, иммунологических, цитологических, генетических, строительно-технических, баллистических, взрывотехнических экспертиз, что значительно затягивает сроки проведения досудебного расследования».

Таким образом, авторы проекта предлагают «закрыть» вопросы с количеством путем качества.

«На наш взгляд, можно согласиться с уместностью указанных мер исключительно на период действия в Украине правового режима военного положения. Однако, в этом случае соответствующие изменения должны были быть внесены в ст. 615 УПК, регулирующей особый режим уголовного производства в условиях военного положения.

В мирное время неуместно наделять специалистов несвойственными им полномочиями. Ведь для идентификации личности, оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва проводится судебно-медицинская, дактилоскопическая, баллистическая экспертизы.

Согласно ч. 2 ст. 71 УПК, если для предоставления ответов на поставленные вопросы эксперту необходимо проведение специальных исследований, в этом случае может быть привлечен специалист для оказания непосредственной технической помощи (фотографирование, составление схем, планов, чертежей, отбор образцов для проведения экспертизы и т.п.), а также предоставления выводов в случаях, предусмотренных п. 7 ч. 4 ст. 71 УПК. При этом в ч. 3 ст. 214 УПК говорится о проведении осмотра места происшествия в неотложных случаях до внесения сведений в ЕРДР, а также внесения сведений в ЕРДР отобрания объяснений; проведение медицинского освидетельствования; получение заключения специалиста и снятие показаний технических приборов и технических средств, имеющих функции или средства фото- и киносъемки, видеозаписи; изъятие орудия и средств совершения уголовного проступка, вещей и документов, являющихся непосредственным предметом уголовного проступка, или обнаруженных при задержании лица, личного осмотра или осмотра вещей.

Следовательно, эксперты предназначаются для проведения экспертиз, специалисты же привлекаются для поиска, закрепления и изъятия доказательств, а также для разъяснения другим участникам процесса технических нюансов, составляющих его профессиональные знания.

На наш взгляд, нельзя в мирное время подменять эксперта специалистом, какими бы доводами это ни обосновывалось», - подчеркнули в ГНЭУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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