Что будет с тарифами на газ в новом отопительном сезоне – ответил Герман Галущенко

31 августа заканчивается действие «газового» ПСО, будет ли оно продлено до 30 апреля.

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Стало известно, что будет с ценами в новом отопительном сезоне.

Так, Министерство энергетики приняло решение о тарифах на газ на предстоящий отопительный сезон.

Глава министерства Герман Галущенко при этом напомнил, что действие ПСО истекает 31 августа, передает Today.ua.

По его словам, действие специальных обязанностей по поставке голубого топлива производителям тепловой энергии будет продлено до конца отопительного сезона 2024/2025 годов. Таким образом, тариф на газ на нужды тех, кто производит тепловую энергию, останется без изменений.

Галущенко добавил, что газ для указанных категорий населения мог подорожать с 1 сентября.

«Действительно, 31 августа заканчивается действие «газовой» ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля. Соответствующий проект уже наработан», – объяснил министр.

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