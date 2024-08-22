ВС осветил типичные нарушения, которые становятся основаниями для отказа в открытии кассационного производства

Проанализированы и обнародованы типичные нарушения, которые становятся основаниями для отказа в открытии кассационного производства.

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В Верховном Суде представили анализ судебной практики и судебной статистики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по постановлению решений об отказе в открытии кассационного производства.

Как отмечается, в обзоре проанализировали и осветили типичные нарушения, которые становятся основаниями для отказа в открытии кассационного производства.

Кроме того, не остался без внимания и анализ постановлений КХС ВС о злоупотреблении процессуальными правами.

В обзоре представлено:

Статистический анализ судебных решений, принятых КХС ВС в 2022-2023 годах, I полугодии 2024 года по результатам рассмотрения процессуальных обращений, поданных без соблюдения требований для открытия кассационного производства Анализ оснований постановления КХС ВС в 2022-2023 годах, I полугодии 2024 года постановлений об отказе в открытии кассационного производства

Применение п. 1 ч. 1 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (кассационная жалоба подана на судебное решение, не подлежащее кассационному обжалованию)

Практика применения п. 3 ч. 1 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины

Применение п. 4 ч. 1 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины

Применение положений п. 5 ч. 1 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины

Применение положений ч. 2 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины

Анализ решений КХС ВС о злоупотреблении процессуальными правами

С обзором можно ознакомиться ниже:

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