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ВС осветил типичные нарушения, которые становятся основаниями для отказа в открытии кассационного производства

12:41, 22 августа 2024
Проанализированы и обнародованы типичные нарушения, которые становятся основаниями для отказа в открытии кассационного производства.
ВС осветил типичные нарушения, которые становятся основаниями для отказа в открытии кассационного производства
Источник фото: Freepik
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В Верховном Суде представили анализ судебной практики и судебной статистики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по постановлению решений об отказе в открытии кассационного производства.

Как отмечается, в обзоре проанализировали и осветили типичные нарушения, которые становятся основаниями для отказа в открытии кассационного производства.

Кроме того, не остался без внимания и анализ постановлений КХС ВС о злоупотреблении процессуальными правами.

В обзоре представлено:

  1. Статистический анализ судебных решений, принятых КХС ВС в 2022-2023 годах, I полугодии 2024 года по результатам рассмотрения процессуальных обращений, поданных без соблюдения требований для открытия кассационного производства
  2. Анализ оснований постановления КХС ВС в 2022-2023 годах, I полугодии 2024 года постановлений об отказе в открытии кассационного производства
  • Применение п. 1 ч. 1 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (кассационная жалоба подана на судебное решение, не подлежащее кассационному обжалованию)
  • Практика применения п. 3 ч. 1 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины
  • Применение п. 4 ч. 1 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины
  • Применение положений п. 5 ч. 1 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины
  • Применение положений ч. 2 ст. 293 Хозяйственного процессуального кодекса Украины
  1. Анализ решений КХС ВС о злоупотреблении процессуальными правами

С обзором можно ознакомиться ниже:

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