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ВС висвітлив типові порушення, які стають підставами для відмови у відкритті касаційного провадження

12:41, 22 серпня 2024
Проаналізовано та оприлюднено типові порушення, які стають підставами для відмови у відкритті касаційного провадження.
ВС висвітлив типові порушення, які стають підставами для відмови у відкритті касаційного провадження
Джерело фото: Freepik
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У Верховному Суді представили аналіз судової практики та судової статистики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо постановлення ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження.

Як зазначається, у огляді проаналізували та висвітлили типові порушення, які стають підставами для відмови у відкритті касаційного провадження.

Крім того, не залишився поза увагою і аналіз ухвал КГС ВС щодо зловживання процесуальними правами.

У огляді представлено:

  1. Статистичний аналіз судових рішень, ухвалених КГС ВС у 2022—2023 роках, I півріччі 2024 року за результатом розгляду процесуальних звернень, поданих без дотримання вимог для відкриття касаційного провадження
  2. Аналіз підстав постановлення КГС ВС у 2022–2023 роках, I півріччі 2024 року ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження
  • Застосування п. 1 ч. 1 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України (касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню)
  • Практика застосування п. 3 ч. 1 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України
  • Застосування п. 4 ч. 1 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України
  • Застосування положень п. 5 ч. 1 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України
  • Застосування положень ч. 2 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України
  1. Аналіз ухвал КГС ВС щодо зловживання процесуальними правами

З оглядом можна ознайомитися нижче:

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