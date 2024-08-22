ВС висвітлив типові порушення, які стають підставами для відмови у відкритті касаційного провадження

Проаналізовано та оприлюднено типові порушення, які стають підставами для відмови у відкритті касаційного провадження.

Джерело фото: Freepik

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У Верховному Суді представили аналіз судової практики та судової статистики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо постановлення ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження.

Як зазначається, у огляді проаналізували та висвітлили типові порушення, які стають підставами для відмови у відкритті касаційного провадження.

Крім того, не залишився поза увагою і аналіз ухвал КГС ВС щодо зловживання процесуальними правами.

У огляді представлено:

Статистичний аналіз судових рішень, ухвалених КГС ВС у 2022—2023 роках, I півріччі 2024 року за результатом розгляду процесуальних звернень, поданих без дотримання вимог для відкриття касаційного провадження Аналіз підстав постановлення КГС ВС у 2022–2023 роках, I півріччі 2024 року ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження

Застосування п. 1 ч. 1 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України (касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню)

Практика застосування п. 3 ч. 1 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України

Застосування п. 4 ч. 1 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України

Застосування положень п. 5 ч. 1 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України

Застосування положень ч. 2 ст. 293 Господарського процесуального кодексу України

Аналіз ухвал КГС ВС щодо зловживання процесуальними правами

З оглядом можна ознайомитися нижче:

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