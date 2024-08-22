Гоструда ответила, проводится ли увольнение работника от работы на основании предписания о вызове в ТЦК

Специалисты Гоструда отметили, что предписания, выданные ТЦК и СП, не являются основанием для издания приказа об увольнении работника от работы, согласно статье 119 КЗоТ.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, можно ли проводить увольнение работника от работы на основании предписания о вызове в территориальный центр комплектования.

Так, по части второй статьи 21 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», граждане Украины для выполнения обязанностей, связанных с взятием на военный учет, призывом или принятием на военную службу, а также лица, направляемые соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, Центральным управлением или региональным органом Службы безопасности Украины, соответствующим подразделением Службы внешней разведки Украины на медицинское освидетельствование (медицинское обследование в амбулаторных или стационарных условиях), лечение, освобождаются от работы на время, необходимое для выполнение указанных обязанностей и пребывания в лечебном учреждении здравоохранения с сохранением за ними места работы, занимаемой должности и средней заработной платы.

Предписания, выданные ТЦК и СП, обязывают гражданина явиться для проведения определенных действий в сроки, указанные в настоящем документе. В этой связи работник обязан подтвердить свое отсутствие на работе с помощью соответствующего документа (повестки или предписания).

Следует отметить, что получение этого предписания не подтверждает и не означает факт зачисления в ряды Вооруженных сил Украины.

Основанием для сохранения места работы, должности на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц – предпринимателей является сам факт принятия работника на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы (который подтверждается предоставленными владельцу или уполномоченному им органу соответствующими справками, выписками из приказов и т.п.) во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.

Следовательно, предписания, выданные ТЦК и СП, не являются основанием для издания приказа об увольнении работника от работы, согласно статье 119 КЗоТ.

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