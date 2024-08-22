Гоструда ответила, проводится ли увольнение работника от работы на основании предписания о вызове в ТЦК

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, можно ли проводить увольнение работника от работы на основании предписания о вызове в территориальный центр комплектования.
Так, по части второй статьи 21 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», граждане Украины для выполнения обязанностей, связанных с взятием на военный учет, призывом или принятием на военную службу, а также лица, направляемые соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, Центральным управлением или региональным органом Службы безопасности Украины, соответствующим подразделением Службы внешней разведки Украины на медицинское освидетельствование (медицинское обследование в амбулаторных или стационарных условиях), лечение, освобождаются от работы на время, необходимое для выполнение указанных обязанностей и пребывания в лечебном учреждении здравоохранения с сохранением за ними места работы, занимаемой должности и средней заработной платы.
Предписания, выданные ТЦК и СП, обязывают гражданина явиться для проведения определенных действий в сроки, указанные в настоящем документе. В этой связи работник обязан подтвердить свое отсутствие на работе с помощью соответствующего документа (повестки или предписания).
Следует отметить, что получение этого предписания не подтверждает и не означает факт зачисления в ряды Вооруженных сил Украины.
Основанием для сохранения места работы, должности на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц – предпринимателей является сам факт принятия работника на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы (который подтверждается предоставленными владельцу или уполномоченному им органу соответствующими справками, выписками из приказов и т.п.) во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.
Следовательно, предписания, выданные ТЦК и СП, не являются основанием для издания приказа об увольнении работника от работы, согласно статье 119 КЗоТ.
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