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Що буде з тарифами на газ у новому опалювальному сезоні — відповів Герман Галущенко

15:01, 22 серпня 2024
31 серпня закінчується дія «газового» ПСО, чи буде воно продовжено до 30 квітня.
Що буде з тарифами на газ у новому опалювальному сезоні — відповів Герман Галущенко
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Стало відомо, що буде з цінами у новому опалювальному сезоні.

Так, Міністерство енергетики прийняло рішення щодо тарифів на газ на майбутній опалювальний сезон.

Очільник міністерства Герман Галущенко при цьому нагадав, що дія ПСО закінчується 31 серпня, передає Today.ua.

За його словами, дію спеціальних обов’язків щодо постачання блакитного палива виробникам теплової енергії буде продовжено до кінця опалювального сезону 2024/2025 років. Таким чином, тариф на газ на потреби тих, хто виробляє теплову енергію залишиться без змін.

Галущенко додав, газ для зазначених категорій населення міг подорожчати з 1 вересня.

«Дійсно, 31 серпня закінчується дія «газового» ПСО. Воно буде продовжене до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Відповідний проєкт уже напрацьований», – пояснив міністр.

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