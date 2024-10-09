З початку осені мобілізація в Україні зросла в п'ять разів, – Міноборони Німеччини

Зростання мобілізації в Україні вплинуло на артилерійську ситуацію на фронті, — німецький генерал.

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З весни в Україні кількість мобілізованих осіб зросла в п'ять разів, що позитивно вплинуло на ситуацію з артилерією на фронті. Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, пише Tagesschau.

Фройдінг зазначив, що у Бундесвері відзначають значний прогрес у мобілізації в Україні. «Ми маємо уявлення про кількість українських призовників. І вона значно зросла з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні», — підкреслив він.

За словами генерала, українська армія також отримує більше боєприпасів, що призвело до зменшення артилерійської переваги російських військ. «Артилерійська перевага росіян уже не така висока, як навесні. Вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного», — додав Фройдінг.

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