Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні

Президент США Джо Байден має намір оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні після розмови по телефону з Главою України Володимиром Зеленським.
Про це стало відомо із заяви прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.
За її словами, Байден проведе розмову із Зеленським та оголосить 16 жовтня про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки. Крім того, вона повідомила, що президенти обговорять проведення засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав. Жан-П’єр зазначила, що ця зустріч запланована на наступний місяць та спрямована на те, «щоб Україна могла надалі отримувати допомогу, необхідну їй для перемоги».
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Слузі народу заявили, що партнери хочуть зібратися на засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів.
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», заплановане на 12 жовтня, було перенесено.
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