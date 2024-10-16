Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні

Джо Байден після розмови із Володимиром Зеленським оголосить про новий пакет оборонної допомоги.

Президент США Джо Байден має намір оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні після розмови по телефону з Главою України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо із заяви прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, Байден проведе розмову із Зеленським та оголосить 16 жовтня про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки. Крім того, вона повідомила, що президенти обговорять проведення засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав. Жан-П’єр зазначила, що ця зустріч запланована на наступний місяць та спрямована на те, «щоб Україна могла надалі отримувати допомогу, необхідну їй для перемоги».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Слузі народу заявили, що партнери хочуть зібратися на засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів.

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», заплановане на 12 жовтня, було перенесено.

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