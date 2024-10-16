У Слузі народу заявили, що партнери хочуть зібратися на засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів

Крім того, Україна очікує на дозвіл від партнерів, на використання коштів від заморожених активів рф на зброю.

Джерело фото: Голос України

Як повідомила народна депутатка та заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, комунікація із партнерами відбувається постійно на різних рівнях, багато очікувань покладалося на засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів.

«Ми очікували від засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів більш рішучих кроків, зокрема за безпековими гарантіями для України. Ми сподіваємося, що зустріч відбудеться до кінця року.

Координує ці зустрічі саме США, Пентагон, тож від них залежить її організація. Бажання, ймовірно, залишається, адже зустріч була перенесена через природні катаклізми, а не через те, що лідери не хотіли збиратися. Вони хочуть зібратися. Чекатимемо іншу дату», - наголосила депутатка.

За словами Кравчук, після європейського турне Президента Володимира Зеленського Україна очікує на нові постачання зброї від партнерів і посилення фронту. За її словами, йдеться про новий пакет допомоги від Німеччини, а також про пакет на 8 млрд доларів від США. Крім того, Україна сподівається, що засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів відбудеться до кінця року.

За словами депутатки, паралельно держава активно працює над питанням фінансової стабільності й над тим, щоб Україна могла використовувати кошти від заморожених активів рф, чи принаймні від їх прибутків, на зброю.

Крім того, у жовтні Україна чекає фіналізацію рішення щодо 35 млрд євро від ЄС, що передбачатиме можливість витрачати частину коштів не лише на енергетичну інфраструктуру, соціальні видатки, а й на зброю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», заплановане на 12 жовтня, було перенесено.

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