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Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про ймовірність швидкого завершення війни в Україні

15:15, 16 жовтня 2024
Роберт Фіцо перед самітом ЄС заявив, що тема запрошення України до НАТО може наблизити завершення війни.
Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про ймовірність швидкого завершення війни в Україні
Джерело фото: Главком
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед самітом ЄС заявив про високу ймовірність завершення війни в Україні найближчим часом. Про це повідомляє словацька інформагенція TASR.

«Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока», – зазначив Фіцо, додавши, що він очікує, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися, «оскільки несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО».

Прем'єр висловив бажання справедливого миру для України, але сумнівається, чи можливий він за нинішніх умов. Попри це, Фіцо підтвердив підтримку територіальної цілісності України та готовність підтримати будь-який мирний план для врегулювання конфлікту.

У контексті своєї майбутньої поїздки до Китаю, Фіцо додав, що питання мирних переговорів також буде обговорюватися.

Він також наголосив на важливості підтримки збалансованих відносин з росією, зазначивши, що росіяни не залишать Крим та інші окуповані території, такі як Донбас, і вважає, що конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом.

Словаччина, за його словами, продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, а також очікує від України співпраці в енергетичній сфері, зокрема в питаннях транзиту нафти і газу через територію України.

«Наш обов'язок – забезпечити, щоб транзит через Словаччину продовжувався, щоб транзит через Україну продовжувався, хай то нафта чи газ», – додав він.

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ЄС війна

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