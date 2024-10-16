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Премьер Словакии Фицо заявил о вероятности скорого завершения войны в Украине

15:15, 16 октября 2024
Роберт Фицо перед саммитом ЕС заявил, что тема приглашения Украины в НАТО может приблизить завершение войны.
Премьер Словакии Фицо заявил о вероятности скорого завершения войны в Украине
Источник фото: Главком
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед саммитом ЕС заявил о высокой вероятности завершения войны в Украине в ближайшее время. Об этом сообщает словацкое информагентство TASR.

«Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока», - отметил Фицо, добавив, что он ожидает, что заседание Европейского совета укажет, когда это может произойти, «поскольку неожиданно поднимается тема приглашения Украины в НАТО».

Премьер выразил желание справедливого мира для Украины, но сомневается, возможен ли он в нынешних условиях. Несмотря на это, Фицо подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и готовность поддержать любой мирный план для урегулирования конфликта.

В контексте своей предстоящей поездки в Китай, Фицо добавил, что вопрос мирных переговоров также будет обсуждаться.

Он также подчеркнул важность поддержания сбалансированных отношений с россией, отметив, что россияне не оставят Крым и другие оккупированные территории, такие как Донбасс, и считает, что конфликт не может быть решен военным путем.

Словакия, по его словам, продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, а также ожидает от Украины сотрудничества в энергетической сфере, в частности в вопросах транзита нефти и газа через территорию Украины.

«Наша обязанность - обеспечить, чтобы транзит через Словакию продолжался, чтобы транзит через Украину продолжался, будь то нефть или газ», - добавил он.

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ЕС война

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