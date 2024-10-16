Совет адвокатов упростил требования к представительству в дисциплинарных производствах

Добавлять выписку из договора к ордеру больше не нужно.

Источник фото: НААУ

Полномочия представителя жалобщика в дисциплинарном производстве в отношении адвоката могут быть удостоверены ордером. Добавлять к нему выписку из договора, в которой указывать полномочия или ограничение прав на совершение отдельных действий, а также удостоверять эту выписку подписью сторон договора больше не нужно. Как сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совет адвокатов (РАУ) решением от 21.09.2024 № 61 внес соответствующие изменения в п. 14 Положения о порядке принятия и рассмотрения жалоб о ненадлежащем поведении адвоката, которое может повлечь его дисциплинарную ответственность, утвержденное решением РАУ от 30.08. 2014 № 120.

Сообщается, что указанный пункт определяет требования к заявлению (жалобе) относительно поведения адвоката, а подпункт 6 – требования по удостоверению полномочий представителей.

Так, полномочия представителей должны быть удостоверены следующими документами:

нотариально заверенной доверенностью от имени физического лица;

доверенностью от имени юридического лица за подписью должностного лица, уполномоченного на это законом, уставом или положением, а также документами, удостоверяющими служебное положение и полномочия его руководителя;

свидетельством о рождении ребенка или решением о назначении опекуном, попечителем.

Полномочия адвоката как представителя могут также удостоверяться ордером, поручением органа (учреждения), уполномоченного законом на оказание безвозмездной правовой помощи или договором.

Как отмечают в НААУ, ранее к ордеру обязательно необходимо было добавлять выписку из договора, в котором указывались полномочия адвоката как представителя или ограничение его прав на совершение отдельных действий. Выписка должна была удостоверяться подписью сторон договора. И именно эти чрезмерные требования устранил Совет адвокатов Украины.

Как ранее стало известно, электронный ордер, который выдается адвокатом, предлагают закрепить на уровне закона.

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